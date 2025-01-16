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АНАЛІТИКА

Ринки акцій Європи переважно зростають, французький індекс додає 1,6%

12:48 16.01.2025 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи здебільшого зростають у четвер, інвестори оцінюють статдані та звіти компаній.

Індекс Stoxx Europe 600 о 11:37 EET підвищився на 0,61% - до 518,17 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 додав 0,73%, німецький DAX - 0,1%, французький CAC 40 - 1,64%, італійський FTSE MIB - 0,76%. Іспанський IBEX 35 втрачає 0,12%.

Споживчі ціни в Німеччині, гармонізовані зі стандартами Євросоюзу, у грудні 2024 року збільшилися на 2,8% у річному виразі після зростання на 2,4% місяцем раніше, згідно з остаточними даними Федерального статистичного управління країни (Destatis).

Порівняно з попереднім місяцем споживчі ціни збільшилися на 0,7%. У листопаді в щомісячному виразі було зафіксовано таке ж зниження.

Аналітики в середньому прогнозували підйом на 2,8% у річному виразі та на 0,7% у помісячному в грудні.

Економіка Великої Британії в листопаді 2024 року збільшилася на 0,1% проти жовтня, ідеться у звіті Національного статистичного управління (ONS) країни. Експерти очікували зростання на 0,2%. Місяцем раніше вона скоротилася на 0,1%.

У річному виразі британський ВВП позаминулого місяця зріс на 1% після підйому на 1,1% у жовтні. Консенсус передбачав прискорення зростання до 1,3%.

Акції швейцарської Compagnie Financiere Richemont SA підскочили на 17,3%. Виробник годинників і ювелірних виробів у третьому фінансовому кварталі (жовтень-грудень 2024 року) збільшив виручку на 10% у річному виразі - до рекордних 6,15 млрд євро.

Папери інших виробників товарів класу "люкс" також дорожчають: LVMH - на 8,1%, Kering - на 8%, Moncler - на 7,8%, Hermes - на 5,2%.

Французька Renault нарощує капіталізацію на 3,5%. За підсумками 2024 року компанія збільшила продаж на 1,3% - до 2 млн 264,815 тис. автомобілів.

Stellantis у четвертому кварталі минулого року скоротила поставки автомобілів на 9% у річному виразі, до 1,395 млн од., проте її ринкова вартість зростає на 0,6%. Автовиробник успішно реалізує заходи зі скорочення дилерських запасів у США - у жовтні-грудні вони знизилися на 80 тис. автомобілів у квартальному відношенні та на кінець періоду становили трохи більше 300 тис.

Ціна акцій Deliveroo підвищується на 6,3%. Британський оператор сервісу доставки їжі в четвертому кварталі збільшив виручку на 4,2%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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