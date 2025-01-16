ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 16.01.25

Основною перевагою цієї миші є можливість легко перемикатися між трьома пристроями за допомогою кнопки швидкого перемикання. Це зручно для тих, хто використовує ПК, ноутбук і планшет, адже можна швидко перемикатися між ними без додаткових налаштувань.