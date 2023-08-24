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Азіатські акції зростають, технології підтримуються Nvidia та оптимізмом у галузі штучного інтелекту

08:12 24.08.2023 |

Фінанси

 

Акції більшості азіатських компаній зросли в четвер, причому лідирували акції технологічних компаній після того, як великий виробник чіпів Nvidia Corp повідомив про вищі, ніж очікувалося, квартальні доходи, хоча побоювання з приводу Китаю і високих процентних ставок, як і раніше, стримують зростання в цілому.

Акції регіональних виробників чіпів, особливо тих, які пов'язані з Nvidia та штучним інтелектом, продемонстрували значне зростання, тоді як акції ширшого спектру технологічних компаній також зросли.

Деяке зниження прибутковості казначейських облігацій США пішло на користь сектору, хоча прибутковість, як і раніше, залишалася близькою до багаторічних максимумів. Азіатські акції також зазнали різких втрат минулого тижня на тлі побоювань з приводу Китаю і зростання відсоткових ставок у США.

Акції японського виробника обладнання для тестування мікросхем Advantest Corp. підскочили більш ніж на 2% і стали лідером індексу Nikkei 225, тоді як акції гіганта з виробництва мікросхем TSMC зросли більш як на 2%.

Акції південнокорейської компанії SK Hynix Inc, яка постачає чіпи пам'яті Nvidia, зросли більш ніж на 5%, а акції конкурента Samsung Electronics Co Ltd зросли на 2,1%.

У середу Nvidia повідомила про прибуток у другому кварталі, що перевершив очікування, а також представила прогнози, що перевершили консенсус, на третій квартал, оскільки найдорожчий виробник чіпів отримав вигоду з буму в розробці штучного інтелекту. Акції виробника мікросхем зросли на вторинному ринку на понад 6%.

Фірма заявила, що перспективи технологічного сектора покращаться завдяки попиту на ШІ, що допомогло спровокувати різке зростання акцій технологічних компаній США, яке, у свою чергу, поширилося на азіатські ринки.

Зростання акцій технологічних компаній допомогло Nikkei 225 додати 0,3%, а південнокорейський KOSPI зріс на 0,7%, чому також сприяло те, що Банк Кореї зберігає процентні ставки на стабільному рівні четвертий місяць поспіль.

Акції технологічних важковаговиків Baidu Inc, Alibaba Group і Tencent Holdings (усі три певною мірою пов'язані зі штучним інтелектом) зросли на 0,9-3%, що допомогло гонконзькому індексу Hang Seng додати 1%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказували на сильне відкриття, ймовірно, завдяки зростанню акцій великовагових технологічних компаній.

Ширші азіатські ринки також зросли: австралійський індекс ASX 200 додав 0,2%.

Але, незважаючи на сильні позиції у сфері технологій, постійні побоювання щодо уповільнення економічного зростання в Китаї та зростання відсоткових ставок у США обмежували зростання в Азії. Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite у четвер відставали від своїх аналогів, торгуючись у діапазоні від нуля до мінімального.

Китай значною мірою розчарував очікування інвесторів щодо додаткових заходів стимулювання, тоді як економічні умови країни продовжували погіршуватися протягом липня.

Слабкі показники ділової активності у США та єврозоні також знизили апетит до активів, орієнтованих на ризик, тоді як очікування нових сигналів щодо грошово-кредитної політики США від симпозіуму в Джексон-Хоулі змусило трейдерів насторожитися.
За матеріалами: investing.com
 

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