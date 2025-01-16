Фінансові новини
- |
- 16.01.25
- |
- 16:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна та Британія підписали історичну угоду про 100-річне партнерство
16:10 16.01.2025 |
У вівторок, 16 січня, Україна та Британія підписали історичну угоду про 100-річне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства для майбутніх поколінь.
Про це стало відомо під час пресконференції прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та президента Володимира Зеленського у четвер, 16 січня, передає кореспондент "Європейської правди".
Договір посилить військову співпрацю у сфері морської безпеки через нову структуру для зміцнення безпеки Балтійського, Чорного та Азовського морів і стримування триваючої російської агресії.
Ця угода також закріплює за Великою Британією статус пріоритетного партнера України в енергетичному секторі, стратегії видобутку критично важливих корисних копалин та виробництві екологічно чистої сталі.
100-річне партнерство є важливим кроком у підтримці довгострокової безпеки України - гарантуючи, що вона більше ніколи не буде вразливою до жорстокості, якої зазнала від Росії - і зобов'язуючись стояти пліч-о-пліч із суверенною Україною протягом наступного століття.
Варто нагадати, що у січні 2024 року Зеленський та колишній прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню безпекову угоду, яка стала прототипом для інших оборонних угод, і водночас декларувала намір підписання.
У тексті угоди було зазначено, що "у разі збройного нападу Росії на Україну, на запит будь-якого з учасників учасники проведуть консультації протягом 24 годин для визначення заходів, необхідних для протидії або стримування агресії".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна та Британія підписали історичну угоду про 100-річне партнерство
|Порошенко заявляє, що його знову не випустили у відрядження до Брюсселя
|Рада відновила штрафи підрядникам за затримку поставок зброї і виконала маяк МВФ
|«Енергоатом» купив вогнетривкої фарби на десятки мільйонів за завищеними у 4 рази цінами
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Как открыть компанию в Польше?
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Франція і Британія обговорюють відправку миротворчих військ в Україну, - The Telegraph
|Стармер прибув у Київ з угодою про партнерство на 100 років
|Майбутній держсекретар США: і Україна, і РФ мають піти на поступки для завершення війни
|Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про мир
|Гетманцев вніс у Раду законопроєкти про оподаткування всіх посилок
|Рада погодила продовження воєнного стану і мобілізації до 9 травня
|«Знаємо, хто агресор, а хто хороший хлопець». Що заявив майбутній голова Пентагону Піт Гегсет у сенаті
Бізнес
|Asus анонсувала першу у світі зовнішню відеокарту з Thunderbolt 5: ціна $2200 за RTX 5090
|Lenovo представила бездротову мишу з кнопкою для штучного інтелекту та підтримкою кількох пристроїв на CES 2025
|BMW Group створила замкнуту систему переробки високовольтних акумуляторів електромобілів
|Китайські урядовці обговорюють можливість продажу американського підрозділу TikTok Ілону Маску
|Найбільший пенсійний фонд Європи продав усі свої акції Tesla через Маска
|Італійський будинок моди Versace продадуть. Його хоче купити Prada
|Neuralink Маска успішно імплантувала мозковий чип третьому пацієнту