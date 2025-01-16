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Британія передасть Україні 150 стволів артилерії та нову мобільну систему ППО
16:16 16.01.2025 |
Велика Британія найближчим часом надасть Україні 150 стволів артилерії та нову мобільну систему протиповітряної оборони.
Про це стало відомо під час пресконференції прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та президента Володимира Зеленського у четвер, 16 січня, передає кореспондент "Європейської правди".
Як заявив Стармер у Києві, цього року Британія вже виділили 3 млрд фунтів стерлінгів (близько $3,6 млрд) на військову допомогу.
"Ми йдемо далі, щоб підтримати лінію фронту, надаючи 2,2 млрд фунтів стерлінгів (близько $2,6 млрд), які будуть повернуті не Україною, а за рахунок відсотків від заморожених російських активів", - зазначив прем'єр.
Він анонсував, що Британія надасть Україні 150 стволів артилерії, виготовлених компанією Sheffield Forgemasters.
"Вперше за понад 20 років ці стволи будуть виготовлені у Великій Британії. І вони почнуть надходити в Україну вже за кілька тижнів", - заявив глава британського уряду.
Стармер також анонсував постачання нової мобільної системи протиповітряної оборони, яка розроблялася спільно із Данією.
"Ми будемо працювати з союзниками, щоб посилити цю роботу.
Дозвольте мені сказати дуже чітко, коли йдеться про тренування українських захисників. Ніщо не знімається з порядку денного", - наголосив він.
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