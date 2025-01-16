Британія передасть Україні 150 стволів артилерії та нову мобільну систему ППО

Велика Британія найближчим часом надасть Україні 150 стволів артилерії та нову мобільну систему протиповітряної оборони.

Про це стало відомо під час пресконференції прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та президента Володимира Зеленського у четвер, 16 січня, передає кореспондент "Європейської правди".

Як заявив Стармер у Києві, цього року Британія вже виділили 3 млрд фунтів стерлінгів (близько $3,6 млрд) на військову допомогу.

"Ми йдемо далі, щоб підтримати лінію фронту, надаючи 2,2 млрд фунтів стерлінгів (близько $2,6 млрд), які будуть повернуті не Україною, а за рахунок відсотків від заморожених російських активів", - зазначив прем'єр.

Він анонсував, що Британія надасть Україні 150 стволів артилерії, виготовлених компанією Sheffield Forgemasters.

"Вперше за понад 20 років ці стволи будуть виготовлені у Великій Британії. І вони почнуть надходити в Україну вже за кілька тижнів", - заявив глава британського уряду.

Стармер також анонсував постачання нової мобільної системи протиповітряної оборони, яка розроблялася спільно із Данією.

"Ми будемо працювати з союзниками, щоб посилити цю роботу.

Дозвольте мені сказати дуже чітко, коли йдеться про тренування українських захисників. Ніщо не знімається з порядку денного", - наголосив він.