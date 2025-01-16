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АНАЛІТИКА

Україна та Британія домовилися про $3,6 млрд щорічної військової допомоги

 

Україна досягла домовленості зі Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії щодо надання їй щорічної військової допомоги в розмірі $3,6 млрд, повідомив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з британським прем'єром Кіром Стармером, який прибув із візитом до Києва.

"Ми домовилися про щонайменше $3,6 млрд щорічної військової допомоги Україні стільки і скільки це буде потрібно. Плюс підготували рішення про ще $3 млрд від російських активів. І за фінансовий рік ми маємо вийти на $6,6 млрд від Великої Британії", - сказав Зеленський у четвер у Києві.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Британія
 

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