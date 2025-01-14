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АНАЛІТИКА

Уряд Великої Британії створить «Зони зростання штучного інтелекту» та хоче залучити £14 млрд інвестицій

 

Уряд Великої Британії оголосив амбітну стратегію розвитку штучного інтелекту, яка має перетворити країну на світового лідера в цій галузі. План містить створення географічних "Зон зростання ШІ" для прискорення розвитку інфраструктури, а також залучення інвестицій у розмірі £14 млрд ($17 млрд) від приватного сектору, що має створити понад 13 000 нових робочих місць, повідомляє TechCrunch.

Прем'єр-міністр Кір Стармер назвав цю ініціативу частиною "десятирічного національного оновлення", яка прийде на зміну попереднім попередженням уряду щодо ризиків ШІ.

"Штучний інтелект спричинить неймовірні зміни у нашій країні", - заявив Стармер. "Але індустрія ШІ потребує уряду, який її підтримує, а не сидить склавши руки. У світі жорсткої конкуренції ми не можемо стояти осторонь. Ми повинні діяти швидко, щоб виграти глобальну гонку. Наш план зробить Британію світовим лідером".

План передбачає створення "Зон зростання ШІ" у різних регіонах країни. Першою такою зоною стане місто Калхем в Оксфордширі. У цих зонах буде прискорено процес планування для будівництва дата-центрів, дослідницьких хабів та іншої інфраструктури для розвитку ШІ.

Крім того, план передбачає збільшення обчислювальної потужності публічних систем у двадцять разів та будівництво нового суперкомп'ютера. Уряд також створить Національну бібліотеку даних для централізованого зберігання публічних даних та їх використання у розробках ШІ. Новостворена Енергетична рада займатиметься питаннями енергоспоживання нових технологій.
За матеріалами: mezha.media
 

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