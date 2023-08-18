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Європейські акції слабшають через падіння роздрібних продажів у Великій Британії
12:33 18.08.2023 |
Європейські фондові ринки в п'ятницю торгувалися зі зниженням, завершивши тиждень на похмурій ноті, оскільки інвестори переварили падіння роздрібного продажу у Великій Британії напередодні публікації даних щодо інфляції в єврозоні.
О 03:40 за східним часом (07:40 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався на 1% нижче, CAC 40 у Франції - на 1,2%, а FTSE 100 у Великій Британії - на 0,9%.
Основні європейські індекси цього тижня можуть втратити більше 2%, в основному через побоювання, пов'язані з уповільненням економічного зростання в Китаї та можливістю підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою.
Тим не менш, ширші перспективи Європи також викликають стурбованість у зв'язку з тим, що інфляція все ще перебуває на підвищеному рівні, тоді як економічне зростання важко демонструє значний потенціал зростання.
Роздрібні продажі у Великій Британії впали на 1,2% порівняно з липнем, річне падіння склало 3,2%, як показали дані у п'ятницю, оскільки споживачі боролися з високими цінами, обмежуючи свої витрати на товари першої необхідності.
Річна інфляція у Великобританії в липні склала 6,8%, що нижче 7,9% у попередньому місяці, але все ж таки значно вище середньострокового цільового показника Банку Англії в 2%.
Наприкінці сесії в Європі буде опубліковано додаткові дані щодо інфляції, при цьому очікується, що місячний індекс споживчих цін єврозони знизиться на 0,1% порівняно з липнем, а річний показник становитиме 5,3%.
Головний економіст ЄЦБ Філіп Лейн також має дати деяке уявлення про мислення монетарних політиків блоку.
Президент Європейського центрального банку Крістін Лагард натякнула, що центральний банк призупинить свою більш ніж річну кампанію підвищення ставок у вересні, але подальше підвищення до кінця року все ще не виключено, оскільки інфляція набирає обертів.
Тим не менш, велика увага, як і раніше, приділяється уповільненню економічного зростання в Китаї, оскільки китайський забудовник China Evergrande відразу подав заяву про захист згідно з главою 15 до суду США у справах про банкрутство.
Сектор нерухомості країни мав спекотний тиждень, що спонукало Народний банк Китаю заявити, що він продовжить накачувати умови ліквідності після екстреного зниження ставки на початку цього тижня.
Повернувшись до Європи, акції Suse зросли більш ніж на 50% після того, як постачальник програмних рішень заявив, що його мажоритарний акціонер EQT зробить його приватним.
Ціни на нафту стабілізувалися в п'ятницю, але, схоже, перервуть семитижневу серію перемог на побоюваннях щодо уповільнення зростання в Китаї, найбільшому імпортері нафти у світі, а також на можливому підвищенні відсоткових ставок Федеральною резервною системою.
Ціни на сиру нафту трохи зросли в четвер, піднявшись із двотижневого мінімуму після того, як центральний банк Китаю заявив, що підтримуватиме ліквідність на ринках, щоб підтримати економічне зростання.
Проте обидва контракти мали втратити більше 3% цього тижня після зростання протягом останніх семи тижнів після тривалого скорочення поставок великими виробниками Саудівської Аравії та Росії.
На 03:40 за східним часом ф'ючерси на нафту в США зросли до 80,41 долара за барель, а контракт на нафту марки Brent впав на 0,1% до 84,06 долара.
Крім того, ф'ючерси на золото зросли на 0,4% до 1922,35 доларів за унцію, тоді як пара EUR/USD знизилася на 0,1% до 1,0869.
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