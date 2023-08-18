Азіатські фондові індекси пригнічені на тлі розмов про стимулювання Китаю та ризиків процентних ставок у США

Більшість азіатських акцій у п'ятницю трималися у вузькому діапазоні на тлі побоювань щодо підвищення відсоткових ставок у США, хоча сигнали про нові заходи стимулювання з боку Китаю допомогли місцевим акціям відзначити деяке зростання.

Нічні втрати на Волл-Стріт забезпечили слабкий імпульс для регіональних акцій після того, як дані показали більше, ніж очікувалося, падіння тижневих звернень за допомогою з безробіття, що вказує на деяку стійкість на ринку праці. Це дає Федеральній резервній системі більше можливостей для утримання ставок на вищому рівні.

Азіатські ринки також зазнали різких втрат за тиждень, оскільки побоювання з приводу погіршення економічних умов у Китаї додалися до занепокоєння зростанням процентних ставок.

Японський індекс Nikkei 225 впав на 0,2%, у той час як TOPIX впав на 0,5%, оскільки дані показали, що споживча інфляція в Японії в липні залишалася стійкою, що посилило тиск на Банк Японії з метою подальшого посилення політики.

Технологічний південнокорейський KOSPI не змінився, тоді як акції технологічних компаній, котируються на гонконзькій біржі, також продовжували знижуватися.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали помірно позитивне відкриття після того, як індекс падав упродовж останніх п'яти сесій. Сильніший, ніж очікувалося, сплеск інфляції в Індії чинив тиск на місцеві акції.

Китайські ринки були серед небагатьох, які виграли за день після того, як Народний банк Китаю (НБК) заявив, що продовжить накачувати умови ліквідності та підтримувати уповільнення економічного зростання в країні.

Індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли на 0,1% та 0,3% відповідно, піднявшись з багатомісячних мінімумів, тоді як втрати гонконзького індексу Hang Seng також були обмеженими.

Коментарі НБК пролунали лише за кілька днів після того, як центральний банк несподівано знизив короткострокові та середньострокові кредитні ставки. Цей крок, ймовірно, передбачає зниження базової ставки за кредитами банку наступного тижня, що, як очікується, ще більше послабить грошово-кредитні умови в країні.

Китай бореться із уповільненням відновлення економіки після COVID, яке може погіршитися через можливий дефолт у секторі нерухомості країни, особливо в Country Garden Holdings.

Надії на китайське стимулювання допомогли австралійському ASX 200 додати 0,3% у п'ятницю, як і низка позитивних корпоративних доходів країни цього тижня.

Але в той час, як перспектива китайських заходів стимулювання принесла деяке полегшення азіатським ринкам у п'ятницю, більшість регіональних бірж зазнали великих тижневих втрат через перспективу уповільнення зростання найбільшої економіки регіону.

Яструбові сигнали ФРС також вплинули, оскільки протокол липневого засідання центрального банку показав, що більшість політиків підтримують вищі ставки для стримування жорсткої інфляції.

Ключові індекси Китаю за тиждень знизилися на 0,5-1%, тоді як Hang Seng упав на 4,4%, що стало найгіршим тижнем із середини червня.

Nikkei 225 впав майже на 3%, а австралійський ASX 200 втратив цього тижня 2,5%.