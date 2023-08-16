Азіатські акції падають через ризики Китаю та побоювання підвищення процентної ставки в США

Більшість азіатських акцій впали в середу, оскільки нові ознаки погіршення економічних умов у Китаї в поєднанні з побоюваннями, що відновилися, з приводу жорсткої політики Федеральної резервної системи США підірвали апетит до ризикованих активів.

Регіональні акції слабо випереджали Волл-Стріт після того, як сильніші, ніж очікувалося, дані щодо роздрібних продажів у США вказали на потенційний підвищувальний тиск на інфляцію, надавши ястребиний прогноз щодо відсоткових ставок у найбільшій економіці світу.

Слабкі дані про ціни на житло посилили побоювання щодо проблем у секторі нерухомості Китаю, що чинило тиск на місцеві акції, тоді як побоювання ФРС також призвели до різкого зниження акцій азіатських технологічних компаній.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,4% та 0,5% відповідно, а гонконгський індекс Hang Seng втратив 1,2%. Усі три індекси відзначили зниження четвертий день поспіль, а також торгувалися поблизу своїх найслабших рівнів за рік.

Дані в середу показали, що ціни на житло в Китаї у липні продовжили знижуватись, оскільки нерівномірна політична підтримка не змогла стимулювати сектор. Показання викликали зростання побоювань щодо потенційної боргової кризи в секторі, особливо у зв'язку з тим, що великий девелопер Country Garden Holdings намагається виконати свої боргові зобов'язання.

Акції найбільшого китайського забудовника впали на 2,5% до нового рекордно низького рівня в середу, збільшивши збитки після того, як компанія прогнозувала величезні збитки в першій половині 2023 року і призупинила торги 11-ю своїми материковими облігаціями.

Ринки також побоювалися зараження від потенційного дефолту Country Garden, особливо серед найбільших власників облігацій забудовника. У повідомленнях йдеться, що великий китайський траст Zhongrong International Trust Co не виконав кілька своїх зобов'язань із погашення боргу через високий ризик щодо нерухомості.

Несподіване зниження процентної ставки Народним банком Китаю у вівторок мало вплинуло на покращення настроїв щодо країни, при цьому аналітики заявили, що банку необхідно зробити більше, щоб стимулювати зростання.

Але хоча китайські офіційні особи пообіцяли надати додаткову політичну підтримку, вони поки що надали мізерні подробиці про те, як будуть випущені нові заходи стимулювання.

Побоювання з приводу Китаю поширилися і на інші азіатські ринки: австралійський ASX 200 впав на 1,5%, оскільки втрати в акціях банків та гірничодобувних компаній значно компенсували деякі позитивні звіти про прибутки та збитки.

Крім зустрічного вітру з Китаю, азіатські технологічні акції також постраждали від різкого зростання прибутковості казначейських облігацій США після сильніших, ніж очікувалося, даних із роздрібних продажів за липень.

Південнокорейський KOSPI втратив 1,3%, у той час як японський індекс Nikkei 225 знизився на 1%, що значною мірою звело нанівець успіхи, досягнуті завдяки позитивним даними ВВП за другий квартал.

Дані з роздрібних продажів у США виходять за сильними показниками інфляції за липень і потенційно можуть дати ФРС додатковий стимул для збереження яструбиної позиції в найближчі місяці. Такий сценарій не обіцяє нічого хорошого активам, орієнтованим на ризик, особливо акціям технологічних компаній.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказують на слабке відкриття після значно вищих, ніж очікувалося, показників інфляції за липень, які, як очікується, збережуть обмежувальну місцеву грошово-кредитну політику.