Азіатські акції впали через проблеми з Китаєм та зростання інфляції в США

Більшість азіатських фондових індексів впали у понеділок, при цьому китайські індекси лідирують у зниженні через побоювання, що зберігаються, з приводу уповільнення економічного зростання, тоді як більш високі показники інфляції в США також посилили побоювання з приводу більш яструбиної політики Федеральної резервної системи.

Інфляція індексу цін виробників у США у п'ятницю виявилася вищою, ніж очікувалося, що вказує на потенційне зростання інфляції після її зниження у першій половині року. Інформація, що з'явилася після того, як дані також показали зростання інфляції індексу споживчих цін, посилила побоювання, що ФРС матиме більше стимулів для подальшого підвищення відсоткових ставок.

Індекси Волл-Стріт впали в п'ятницю, забезпечивши слабку перевагу перед регіональними ринками.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite у понеділок впали на 1,3% та 0,9% відповідно. Гонконгський індекс Hang Seng впав на 2,5% через поєднання слабкості технологій та втрат у секторі нерухомості.

Великі китайські акції у сфері нерухомості зіткнулися з новою хвилею продажів після того, як Country Garden, один із найбільших забудовників країни, попередив про величезні збитки у розмірі 7,6 млрд доларів у першій половині 2023 року.

Акції впали в понеділок на 13%, до нового рекордно низького рівня, оскільки у звітах йшлося про те, що фірма також зіткнулася з труднощами у виконанні своїх боргових зобов'язань та ризиком дефолту. Така подія може ознаменувати ще один гучний дефолт на ринку нерухомості Китаю і віщує нові перешкоди для ключових економічних двигунів країни.

Дані в п'ятницю також показали, що зростання кредитів у Китаї в липні різко впало, доповнивши низку слабких економічних показників за місяць. В даний час увага зосереджена на даних із роздрібних продажів та промислового виробництва, які мають бути опубліковані у вівторок.

У той час, як слабкі економічні дані з Китаю підтримали очікування додаткових заходів стимулювання в країні, урядовці досі не надали мізерних подробиць про те, як здійснюватиметься додаткова економічна підтримка.

Австралійський ASX 200 впав майже на 1%, оскільки побоювання з приводу Китаю вдарили по акціях основних гірничодобувних компаній.

У понеділок азіатські індекси, орієнтовані на високі технології, різко впали через побоювання подальшого зростання відсоткові ставки США. Вищі ставки впливають на майбутні доходи технологічних акцій, які зазвичай оцінюються з урахуванням їх потенційної прибутковості.

Південнокорейський KOSPI втратив 0,9%, а японський індекс Nikkei 225 впав на 0,9% після довгих вихідних. Через втрати акцій основних виробників чіпів індекс Taiwan Weighted втратив 1,4%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 у понеділок впали на 0,3%, що вказує на слабке відкриття місцевих ринків, оскільки інвестори очікували на потенційно вищі, ніж очікувалося, показники інфляції за липень.

Дані щодо оптової та споживчої інфляції мають бути опубліковані пізніше того ж дня, лише через кілька днів після того, як Резервний банк Індії попередив про найближчий сплеск інфляції.

Очікується, що споживча інфляція, зокрема, підскочила минулого місяця через підвищення цін на продукти харчування.