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Британія до кінця 2025 року обіцяє Україні 15 інноваційних систем ППО Gravehawk
23:40 16.01.2025 |
Велика Британія обіцяє протягом 2025 року передати Україні 15 нових мобільних систем протиповітряної оборони Gravehawk.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні на сайті британського уряду за підсумками візиту премʼєр-міністра Кіра Стармера до Києва 16 січня.
Зазначається, що ППО Gravehawk розробляється за спільного фінансування Британії та Данії.
"Інноваційна система, розміром з морський контейнер, здатна модернізувати ракети класу "повітря-повітря" для наземної протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.
Як уточнює уряд Британії, системиа Gravehawk може використовувати українські ракети, які вже є на озброєнні Збройних Сил України.
"Два прототипи системи протиповітряної оборони були випробувані в Україні у вересні (2024 року. - Ред.), і ще 15 будуть передані цього року", - додали там.
Окрім того, Британія найближчим часом має передати Україні 150 артилерійських стволів у межах пакета допомоги на близько $2,6 млрд за рахунок відсотків від заморожених російських активів.
Зазначимо, цього дня Україна та Британія підписали історичну угоду про 100-річне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства для майбутніх поколінь.
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