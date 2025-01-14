У 2024 році Китай випустив 31,282 млн автомобілів і збільшив експорт PHEV на 190%

Китайська асоціація автовиробників (CAAM) оголосила, що у 2024 році Китай випустив 31,282 млн автомобілів - на 3,7% більше, ніж у 2023 році. При цьому обсяг експорту склав 5,859 млн автомобілів, що на 19,3% більше, ніж роком раніше.

Що відомо?

Виробництво "New Energy Vehicles" (NEVs), тобто батарейних електромобілів (BEV) і плагін-гібридів (PHEV), за звітний період становило 12,888 млн одиниць. Це вражаюче зростання на 34,4% у річному обчисленні. Частка NEV від усіх продажів нових транспортних засобів у країні склала 40,9% - на 9,3 відсоткових пункти більше, ніж у 2023 році.

Із загального числа проданих NEV батарейними електромобілями були 60%. Решта 40% - плагін-гібриди. Ринкова частка PHEV зросла порівняно з 2023 роком на 10,4 процентних пункти.

Експорт китайських автомобілів у 2024 році

У 2024 році Китай експортував 4,955 млн легкових автомобілів і 904 000 комерційних автомобілів, що на 19,7% і на 17,5% відповідно більше порівняно з попереднім роком.

Обсяг експорту NEV становив 1,284 млн одиниць, збільшившись на 6,7% порівняно з попереднім роком. До цього числа входять 987 000 одиниць BEV і 297 000 одиниць PHEV. Примітно, що експорт BEV знизився на 10,4%, а PHEV, навпаки, зріс на 190%.

Десять найбільших експортерів:

1. Chery: 1.144 млн од.

2. SAIC: 929 000 од.

3. Changan: 536 000 од.

4. Geely: 532 000 од.

5. Great Wall Motor: 453 000 од.

6. BYD: 433 000 од.

7. BAIC: 274 000 од.

8. Tesla China: 260 000 од.

9. JAC: 249 000 од.

10.Dongfeng: 246 000 од.

Показники експорту BYD зросли на 71,8%. Changan додав 49,6%. JAC експортував на 46,7% більше, ніж у 2023 році.