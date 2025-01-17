Британія буде відігравати «повну роль» у будь-яких мирних переговорах щодо України, - Стармер

Лондон буде відігравати "повну роль" у підтримці миру в Україні. Зокрема, мова йде і про розгортання британських військ.

Про це сказав прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За його словами, він не хоче "забігати наперед", але Лондон відіграватиме "повну роль" у будь-яких мирних переговорах, зокрема шляхом розгортання британських військ для підтримки миру, бо війна в Україні впливає і на його країну, включаючи кризу вартості життя.

"Йдеться про те, який вплив відчуває Сполучене Королівство та наші цінності, наша свобода, наша демократія", - констатував Стармер.

Тому що, на його думку, якщо Росії вдасться здійснити цю агресію, "це впливатиме на всіх нас дуже-дуже довго".

