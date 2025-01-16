Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський: сторічна угода з Британією має секретну частину

 

Так звана сторічна угода між Україною та Британією містить секретну частину. Яка додасть Україні стійкості та можливості розвиватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

Він зазначив, що сторічна угода стала принципово новим форматом відносин.

"Найбільш близькі відносини зараз між Україною та Британією, і деякі речі, які ми включили в сторічну угоду, точно можна робити також з іншими державами", - сказав Зеленський.

За його словами, на 2025 рік Британія запланувала для України військової допомоги на 6,6 млрд доларів, після чого щорічно виділятиме щонайменше 3 млрд. Також передбачено економічну, технологічну та освітню взаємодію.

"Є також і закрита, таємна частина угоди. Усе те, що дійсно нам додає стійкості та можливостей розвиватися", - додав президент.

Крім того, разом із прем'єром Кіром Стармером він зустрівся з виробниками дронів. Зеленський заявив, що ця сфера отримає ще більше інвестицій і 2025 рік оновить рекорд за обсягами українських дронів.

Нагадаємо, сьогодні Україна та Британія підписали угоду про 100-річне партнерство. Передбачається, що вона дійсно діятиме протягом наступних 100 років, якщо жодна зі сторін не захоче з неї вийти.

Після цього прем'єр Кір Стармер оголосив, що Лондон передасть 150 артилерійських стволів і мобільну систему протиповітряної оборони Gravehawk. А також пообіцяв, що в 2025 році Велика Британія надасть Україні більше військової допомоги, "ніж будь-коли до цього".

Як з'ясувалося, два прототипи Gravehawk уже було випробувано в Україні, а загалом цього року буде поставлено ще 15 таких зенітно-ракетних комплексів.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1729
  0,0930
 0,22
EUR
 1
 43,3200
  0,2097
 0,48

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0870  0,04 0,10 42,8067  0,11 0,25
EUR 43,4259  0,01 0,03 44,2222  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1800  0,09 0,21 42,1950  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес