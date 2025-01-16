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Зеленський: сторічна угода з Британією має секретну частину
23:15 16.01.2025 |
Так звана сторічна угода між Україною та Британією містить секретну частину. Яка додасть Україні стійкості та можливості розвиватися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.
Він зазначив, що сторічна угода стала принципово новим форматом відносин.
"Найбільш близькі відносини зараз між Україною та Британією, і деякі речі, які ми включили в сторічну угоду, точно можна робити також з іншими державами", - сказав Зеленський.
За його словами, на 2025 рік Британія запланувала для України військової допомоги на 6,6 млрд доларів, після чого щорічно виділятиме щонайменше 3 млрд. Також передбачено економічну, технологічну та освітню взаємодію.
"Є також і закрита, таємна частина угоди. Усе те, що дійсно нам додає стійкості та можливостей розвиватися", - додав президент.
Крім того, разом із прем'єром Кіром Стармером він зустрівся з виробниками дронів. Зеленський заявив, що ця сфера отримає ще більше інвестицій і 2025 рік оновить рекорд за обсягами українських дронів.
Нагадаємо, сьогодні Україна та Британія підписали угоду про 100-річне партнерство. Передбачається, що вона дійсно діятиме протягом наступних 100 років, якщо жодна зі сторін не захоче з неї вийти.
Після цього прем'єр Кір Стармер оголосив, що Лондон передасть 150 артилерійських стволів і мобільну систему протиповітряної оборони Gravehawk. А також пообіцяв, що в 2025 році Велика Британія надасть Україні більше військової допомоги, "ніж будь-коли до цього".
Як з'ясувалося, два прототипи Gravehawk уже було випробувано в Україні, а загалом цього року буде поставлено ще 15 таких зенітно-ракетних комплексів.
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