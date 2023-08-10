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Азіатські акції падають через нові побоювання США та Китаю та обережність перед публікацією ІСЦ США
08:40 10.08.2023 |
Більшість азіатських акцій в четвер торгувалися в діапазоні від нуля до мінімуму, оскільки уряд США виклав нові обмеження на інвестиції в технології в Китаї, тоді як очікування на ключовий показник інфляції в США також стримало настрої.
Різноманітні звіти про прибутки та збитки, опубліковані цього тижня, також підірвали настрій, оскільки слабкі квартальні звіти Sony Corp та SoftBank Group Corp. вказували на сталий спад у сфері технологій.
Але це було дещо компенсовано сильними доходами автовиробників та банків Японії та Австралії.
Тепер основна увага була зосереджена на даних індексу споживчих цін у США, які мають бути опубліковані сьогодні, оскільки ринки відвертаються від ризику через побоювання потенційного підвищення показників за липень.
Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite трохи впали в четвер після триденних втрат поспіль, а гонконгський індекс Hang Seng упав на 0,6%.
Президент США Джо Байден підписав указ, який заблокує деякі нові інвестиції в китайські технології, такі як напівпровідники та інші технологічні галузі. Цей крок є останнім у продовженні торгової сварки, пов'язаної з технологіями, між найбільшими економіками світу і може спричинити нові заходи у відповідь з боку Китаю.
Тиск на технологічний сектор Китаю також виникає, коли китайська економіка бореться з відновленням економіки після COVID, про що свідчать численні слабкі показники торгівлі та інфляції цього тижня.
Падіння акцій китайських компаній у сфері нерухомості тривало шосту сесію поспіль після того, як велика компанія Country Garden Holdings заявила, що пропустила деякі виплати за облігаціями, що викликало побоювання щодо масштабнішого дефолту в цьому секторі.
Японський індекс Nikkei 225 виріс на 0,4%, чому сприяло зростання акцій Honda Motor на 5% після того, як автовиробник показав хороші результати в червневому кварталі на тлі зростання продажів автомобілів у США.
Але більше зростання Nikkei стримувалося падінням акцій Sony на 5,3%, оскільки технологічний та медіа-конгломерат повідомив про слабкі прибутки і відзначив спад на ринку смартфонів.
Дані в четвер також показали, що у Японії річна інфляція цін виробників у липні зросла трохи більше, ніж очікувалося, що вказує на посилення інфляційного тиску у другій за величиною економіці Азії.
Ширші азіатські ринки були приглушені: південнокорейський KOSPI втратив 0,2% через втрати у великих технологічних акціях. Тайванський зважений індекс впав більш ніж на 1% через технологічні втрати, оскільки виробники мікросхем і компонентів для смартфонів знову опинилися під тиском.
Австралійський індекс ASX 200 трохи зріс і вже третій день зростає після позитивних результатів Commonwealth Bank of Australia, найбільшого кредитора країни.
Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказують на слабке відкриття, оскільки інвестори зафіксували недавній прибуток напередодні потенційно яструбиних сигналів від засідання Резервного банку пізніше того ж дня.
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