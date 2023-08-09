Азіатські акції падають через слабку інфляцію в Китаї і доходи, що розчаровують

Більшість азіатських акцій трохи впали в середу, оскільки слабкі дані щодо інфляції в Китаї посилили побоювання з приводу найбільшої економіки регіону, тоді як низка слабких доходів також чинила тиск.

Акції регіональних компаній перейняли негативну динаміку з Волл-стріт, оскільки фондові індекси США впали після того, як Moody's знизило рейтинги 10 банків і попередило, що може знизити рейтинг ще шести через побоювання щодо зниження прибутковості та ризиків фінансування.

Японський Nikkei 225 був одним із найгірших за день, знизившись на 0,4% через слабкий прибуток SoftBank Group і Nikon Corp. SoftBank впав більш ніж на 3% після того, як повідомив про несподіваний збиток за червневий квартал, тоді як Nikon впав на 13%, оскільки його квартальний прибуток упав на 78%.

В даний час основна увага приділяється квартальним доходам технологічного та медіа-гіганта Sony Corp, які мають бути опубліковані сьогодні. Акції стабільні.

Китайські акції впали після того, як дані показали, що річна інфляція індексу споживчих цін скоротилася - це перше зниження майже за два роки. Інфляція індексу цін виробників (PPI) також знизилася 10-й місяць поспіль.

Але індекс споживчих цін трохи зріс у липні порівняно з попереднім місяцем, тоді як індекс цін виробників у липні також падав дещо повільнішими темпами, що вказує на те, що витрати в країні, хоч і незначно, зростають.

Індекси Shanghai Composite та Shanghai Shenzhen CSI 300 впали на 0,4% та 0,2% відповідно. Гонконгський індекс Hang Seng впав на 0,1%, оскільки постійні втрати в акціях на нерухомість компенсували зростання фармацевтичних притулків.

Слабкі дані щодо інфляції в Китаї, опубліковані в середу, надійшли слідом за розчаровуючими даними з імпорту та експорту за липень і є додатковими перешкодами для економіки Китаю, оскільки відновлення після COVID видихається.

Слабкість Китаю також не обіцяє нічого доброго азіатським країнам, які залежать від материка як від основного торгового партнера. Тайванський зважений індекс у середу впав на 0,2%, а акції Малайзії втратили 0,2%.

Південнокорейський KOSPI був одним з небагатьох показників, що випадали за день, піднявшись на 1,1%, оскільки несподіване збільшення рівня безробіття посилило надії на те, що Банк Кореї буде змушений знизити відсоткові ставки раніше, ніж очікувалося.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказують на невелике позитивне відкриття напередодні засідання Резервного банку цього тижня.

Австралійський ASX 200 додав 0,1% за день, в основному завдяки зростанню акцій великих банків після того, як Commonwealth Bank Of Australia - найбільший кредитор країни - повідомив про рекордний річний прибуток.

Акції зросли на 2,4%, тоді як акції чотирьох найбільших компаній-аналогів - ANZ Group Holdings Ltd, Westpac Banking Corp та National Australia Bank Ltd - зросли на 0,5-1,4%.