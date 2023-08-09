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Волл-стріт закрилася в мінусі після того, як зниження банківського рейтингу спровокувало ширший розпродаж
07:59 09.08.2023 |
Усі три основні індекси Волл-Стріт завершили вівторок зниженням внаслідок широкого розпродажу після того, як рейтингове агентство Moody's знизило рейтинги кількох кредиторів, що знову викликало побоювання щодо стану американських банків та економіки.
Після п'ятимісячного зростання еталонні індекси S&P 500 та Nasdaq Composite опинилися в межах 5% від їхніх максимумів, серпень зафіксував п'ять програшних сесій із шести. Цього місяця S&P знизився на 2%, а Nasdaq - на 3,2%.
Зниження у вівторок було викликано тим, що агентство знизило рейтинги 10 малих та середніх кредиторів на один щабель і помістило шість банківських гігантів, включаючи Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street і Truist Financial, на розгляд щодо можливого зниження рейтингів.
Moody's також попередило, що кредитоспроможність сектора, ймовірно, буде перевірена ризиками фінансування та нижчою прибутковістю.
Довіра ринку до банків США поступово відновлюється після банкрутства трьох кредиторів на початку цього року, включаючи Silicon Valley Bank, які вразили фінансову систему.
Індекс S&P 500 Banks знизився з початку року на 2,5% порівняно зі зростанням S&P 500 на 17,2%, і зниження рейтингів виявило крихкість довіри інвесторів до фінансових акцій.
Індекс банків упав у вівторок на 1,1%, тоді як індекс регіональних банківських послуг KBW опустився на 1,4%.
Папери великих банків Goldman Sachs та Bank of America впали приблизно на 1,9% кожен, тоді як акції Bank of New York Mellon впали на 1,3%, а акції Truist впали на 0,6%.
Джейсон Прайд, керівник відділу інвестиційної стратегії та досліджень у Glenmede, зазначив, що зниження рейтингів Moody's, а також повідомлення великих банків про можливі майбутні дії були публічною заявою про стурбованість агентства станом банківської системи та її вплива на економіку загалом.
"Я думаю, що в ширшій картині того, як працює економіка, це має велике значення, тому що кредитування регіональних банків є одним з основних мастил економіки", - сказав він.
"Якщо він сповільнюється, двигун просто не працює".
Реакція на зниження банківських рейтингів призвела до зростання індексу волатильності ринку CBOE, індикатора побоювань Уолл-стріт, який у якийсь момент досягнув двомісячного максимуму.
Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 158,64 пункту, або 0,45%, до 35 314,49 пунктів, S&P 500 - на 19,06 пунктів, або 0,42%, до 4 499,38 пунктів, а Nasdaq Composite - на 110,07 пунктів, або 0,79%, до 13 884,32 пунктів.
Вісім із 11 основних секторів S&P 500 впали. У той час як фінанси, зі зрозумілих причин, були одним з найбільших занепадів, матеріали та споживчі переваги також вплинули.
Енергетичний індекс подолав початковий спад, викликаний невтішними торговими даними з Китаю, що є найбільшим споживачем нафти, які вплинули на ціни на нафту, і торгується з підвищенням на 0,5%. Він відновився разом із цінами на нафту після того, як урядове агентство США спрогнозувало райдужніші економічні перспективи.
Акції сектору охорони здоров'я також зросли завдяки підтримці акцій Eli Lilly, які піднялися на 14,9% до рекордного рівня закриття на новинах про високі квартальні прибутки.
Акції виробників ліків у всьому світі зросли після того, як данська компанія Novo Nordisk заявила, що її препарат від ожиріння Wegovy знижує ризик серцевих захворювань.
Dish Network підскочила на 9,6% після того, як провайдер платного телебачення повідомив про плани злиття з постачальником супутникового зв'язку EchoStar, акції якого також зросли на 1%.
Акції United Parcel Service впали на 0,9% після того, як лідер економіки США знизив прогноз річного виторгу.
Обсяг на біржах США становив 10,94 млрд акцій, що відповідає середньому показнику за останні 20 торгових днів.
S&P 500 показав 13 нових 52-тижневих максимумів та 17 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 46 нових максимумів та 195 нових мінімумів.
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