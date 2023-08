Азіатські акції зростають завдяки технологічному сектору, Китай відстає

Більшість азіатських акцій виросли у вівторок завдяки зростанню акцій технологічних компаній, оскільки ринки очікували великих звітів США цього тижня, хоча китайські ринки відставали через слабкіші економічні сигнали.

Регіональні ринки сприйняли позитивні сигнали після сильного нічного закриття Волл-стріт, хоча основна увага досі приділялася майбутнім звітам про доходи від Apple Inc і Amazon.com Inc. Але сильні результати технологічних важкоатлетів Microsoft Corporation, Meta Platforms Inc та Alphabet Inc минулого тижня встановили позитивний настрій на майбутні заробітки.

Оптимізм щодо покращення глобальних економічних перспектив - на тлі зниження інфляції та сталого зростання у найбільших економіках - також стимулював надходження капіталу в ризиковані акції.

Південнокорейський KOSPI показав найкращі результати за день, піднявшись більш ніж на 1% завдяки акціям великих виробників чіпів. Папери Samsung Electronics Co Ltd виросли на 1,2% після того, як американський виробник чіпів пам'яті Western Digital Corporation заявив, що найгірше для галузі позаду, навіть незважаючи на те, що компанія прогнозує більші, ніж очікувалося, квартальні збитки та падіння виручки.

Сила інтернет-гігантів Alibaba Group Holding Ltd, Tencent Holdings Ltd та Baidu Inc утримала індекс Hang Seng на позитивній території, навіть незважаючи на те, що інші сектори індексу зазнали різких втрат. Акції забудовника Country Garden впали на понад 5% після того, як він відмовився від залучення капіталу в розмірі 300 мільйонів доларів.

Тайванський зважений індекс показав невелике зростання, тоді як японський Nikkei 225 виріс на 0,6% на сильних автомобільних та технологічних акціях.

Настроям щодо японських акцій також сприяла екстрена купівля облігацій Банком Японії, що підвищило ставки на те, що банк не поспішає негайно посилювати політику.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали нульове відкриття, хоча обидва індекси були близькими до рекордних максимумів завдяки силі акцій технологічних компаній.

Проте зростання на більшості ринків було обмеженим, оскільки інвестори, як і раніше, насторожено ставилися до ключових даних із зайнятості в несільськогосподарському секторі США цього тижня. Змішані економічні сигнали із Китаю також вплинули на настрої.

Австралійський ASX 200 виріс на 0,3% напередодні рішення Резервного банку, за яким уважно стежили того ж дня. Ринки розділилися з приводу того, чи банк підвищуватиме ставки далі.