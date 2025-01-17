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Індекси Волл-стріт впали після ралі на тлі звітності та даних
07:56 17.01.2025 |
Американські акції знизилися в четвер, коли стрибок попередньої сесії охолонув, а інвестори дивилися на останні корпоративні прибутки і оцінювали економічні дані, щоб визначити шлях зниження ставок Федеральної резервної системи.
Сприятливі показники інфляції заспокоїли побоювання щодо відновлення цінового тиску, а сильні банківські прибутки допомогли трьом основним американським індексам досягти в середу найбільшого одноденного відсоткового приросту з 6 листопада.
Але в четвер акції коливалися між скромними прибутками і втратами після того, як економічні дані в четвер показали, що споживчі витрати залишаються високими, в той час як ринок праці також знаходиться на міцній основі, що дає ФРС можливість підтримувати повільний темп зниження процентних ставок в цьому році.
«Вчора ринок зітхнув з полегшенням. Зараз січень ще не визначився, але, принаймні, на трохи кращому рівні, щоб побачити, де ми опинимося, і ми можемо подивитися на деякі додаткові дані та прибутки і побачити, як все це обернеться», - сказав Рік Піткерн, головний глобальний стратег Pitcairn з Філадельфії.
«Банківські прибутки були високими, і це знакові прибутки, а оскільки крива дохідності зростає, то банки отримують високі прибутки, вони з нетерпінням чекають і не зменшують свої показники. Ринок набрався сміливості від цього».
Акції Morgan Stanley зросли на 4,03% після того, як кредитор заявив, що прибуток збільшився в четвертому кварталі завдяки хвилі укладання угод, в той час як акції Bank of America знизилися на 0,98%. Другий за величиною банк країни спрогнозував вищий процентний дохід у 2025 році.
Промисловий індекс Dow Jones впав на 68,42 пункту, або на 0,16%, до 43 153,13, S&P 500 - на 12,57 пункту, або на 0,21%, до 5 937,34, а Nasdaq Composite - на 172,94 пункту, або на 0,89%, до 19 338,29.
Інвестори також зосередилися на коментарях голови ФРС Крістофера Уоллера, який заявив, що центральний банк може знизити ставки швидше і швидше, ніж очікувалося, оскільки інфляція, ймовірно, продовжить знижуватися, що сприяло зниженню прибутковості казначейських облігацій.
Дохідність 10-річних казначейських облігацій востаннє знизилась на 3,8 базисних пункти (б.п.) до 4,615%, а процентні ф'ючерси оцінювались як такі, що збільшують ймовірність того, що ФРС знизить ставки щонайменше на 25 б.п. на травневому засіданні центрального банку.
Фондові індекси зазнали труднощів після ралі після виборів у США: S&P 500 падав протягом чотирьох з попередніх п'яти тижнів, але наразі демонструє щотижневе зростання. Стійкість економіки, повільна інфляція та коментарі представників Федеральної резервної системи викликали занепокоєння щодо того, що центральний банк буде менш агресивним у зниженні процентних ставок, ніж очікувалося раніше.
Триває занепокоєння щодо можливих мит від новообраного президента Дональда Трампа, який має вступити на посаду в понеділок, що може ще більше підштовхнути інфляцію.
Обраний Трампом міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що долар повинен залишатися світовою резервною валютою, Федеральна резервна система повинна залишатися незалежною, і що він готовий ввести більш жорсткі санкції проти російського нафтового сектора, попередивши при цьому про «економічну катастрофу», якщо термін дії податкових знижок Трампа 2017 року закінчиться в кінці цього року.
UnitedHealth впав і сильно вплинув на Dow, втративши трохи більше 201 пункту після того, як медичний страховик повідомив, що його доходи в четвертому кварталі виявилися нижчими за прогнози.
Nasdaq частково знизився через падіння акцій Apple на 4,04% після того, як дані дослідницької компанії Canalys показали, що виробник iPhone був витіснений як найбільший продавець смартфонів в Китаї в 2024 році конкурентами Vivo і Huawei.
На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що зростають, перевищувала кількість тих, що падають, у співвідношенні 1,81 до 1, а на Нью-Йоркській фондовій біржі - 1,07 до 1.
Індекс S&P 500 досяг 21 нового 52-тижневого максимуму і дев'яти нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 58 нових максимумів і 101 новий мінімум.
Обсяг торгів на американських біржах склав 14,31 млрд. акцій, порівняно з 15,75 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.
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