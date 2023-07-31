Фінансові новини
- |
- 31.07.23
- |
- 19:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Запам'ятайте, ніхто не може змусити вас почувати себе неповноцінним без вашого на те згоди"
Елеонор Рузвельт
Азіатські фондові індекси зростають, оскільки надії на стимулювання Китаю компенсують похмурі данні з PMI
08:10 31.07.2023 |
Більшість азіатських акцій зросли в понеділок, продовживши ралі минулого тижня, оскільки оптимізм щодо додаткових заходів стимулювання з боку Китаю значно компенсував дані, що свідчать про подальше погіршення ділової активності в країні в липні.
Надії на менше підвищення процентних ставок у США також допомогли регіональним ринкам після того, як дані в п'ятницю показали, що показник інфляції Федеральної резервної системи знизився в червні.
Японські акції показали найкращі результати в регіоні, різко відновившись після втрат у п'ятницю, коли Банк Японії (BOJ) провів позапланову операцію з купівлі облігацій, щоб допомогти стримати стрибок прибутковості.
Nikkei 225 виріс на 1,4%, тоді як ширший TOPIX додав 1,3%, при цьому обидва індекси тепер повертаються до своїх 30-річних піків. Японські акції зросли навіть після того, як дані показали, що промислове виробництво у червні зросло менше, ніж очікувалося, а продаж великих рітейлерів впав.
Китайські ринки зміцнилися у понеділок після того, як Державна рада намітила додаткові заходи щодо стимулювання внутрішнього споживання та економічного зростання.
Рада оприлюднила заходи, спрямовані переважно на збільшення дискреційних витрат у роздрібній торгівлі, а також на підтримку ринків нерухомості та автомобілів.
Китайський індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 зріс на 0,8%, а Shanghai Composite додав 0,6%. Зростання китайських акцій призвело до зростання гонконзького індексу Hang Seng на 1,6%, оскільки рада також оприлюднила заходи, спрямовані на підтримку найбільших технологічних компаній країни.
Але більше зростання стримувалося даними, що показують, що виробничий сектор Китаю у липні скоротився четвертий місяць поспіль, тоді як ширша ділова активність також погіршилася.
Дані показали, що китайська економіка все ще має труднощі після слабкого третього кварталу, і що для зростання найбільшої економіки Азії потрібна додаткова політична підтримка.
Інші азіатські акції зросли в понеділок: південнокорейський KOSPI виріс на 0,8%, тоді як більшість ринків Південно-Східної Азії зросли.
З іншого боку, ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказували на слабке відкриття, оскільки інвестори отримали прибуток після низки рекордних максимумів у липні.
Австралійський індекс ASX 200 торгувався у бічному тренді, оскільки інвестори причаїлися перед засіданням Резервного банку Австралії у вівторок.
Ринки розділилися з приводу того, чи продовжить банк підвищувати ставки. Хоча інфляція в країні останнім часом знизилася, вона, як і раніше, залишається набагато вищою за цільовий показник РБА в 2-3% на рік.
Нещодавні дані також показали, що ринок праці залишається сильним, що може стримувати інфляцію найближчими місяцями, викликаючи нові підвищення центрального банку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Вирішив жити на Кіпрі: Ще один нардеп від «Слуги народу» вирішив скласти мандат
|«Батьківщину-матір» у Києві перейменують
|WSJ: Саудівська Аравія планує переговори щодо України без РФ, запрошені чиновники з 30 країн
|Зеленський ветував закон про виділення 573,9 млн грн на завершення будівництва Музею Голодомору
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|SEC просила Coinbase припинити торги всіма криптовалютами, окрім біткойна - глава компанії
|Долар слабко знижується до євро, різко зріс до єни
|Співробітники БЕБ спільно з кіберфахівцями СБУ викрили схему грошових переказів із платіжних систем Юmoney та Webmoney
|Азіатські фондові індекси зростають, оскільки надії на стимулювання Китаю компенсують похмурі данні з PMI
|Єна вперше з березня показує місячне зростання; долар прямує до липневих втрат
|Золото тупцює на місці, ціни на мідь не змінилися перед публікацією індекса PMI Китаю
|Світові акції зросли у п'ятницю, прибутковість у США знижується після даних щодо інфляції
Бізнес
|Власник брендів Tecno та Infinix вперше увійшов до топ-5 виробників смартфонів
|Індонезія заблокувала X.com Ілона Маска через зв'язок із порносайтами та азартними іграми
|Донанемаб. Новий препарат, що зробить революцію в лікуванні Альцгеймера
|OpenAI закриває інструмент для розпізнавання тексту, написаного ШІ – через низьку точність
|У ЄС планують заборонити хромування нових автомобілів через токсичні викиди при його створенні
|Український стартап із виробництва паперу з опалого листя запускає завод у Франції
|Bing Chat став доступний користувачам браузерів Chrome і Safari