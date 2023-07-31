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Азіатські фондові індекси зростають, оскільки надії на стимулювання Китаю компенсують похмурі данні з PMI

08:10 31.07.2023 |

Фінанси

 

Більшість азіатських акцій зросли в понеділок, продовживши ралі минулого тижня, оскільки оптимізм щодо додаткових заходів стимулювання з боку Китаю значно компенсував дані, що свідчать про подальше погіршення ділової активності в країні в липні.

Надії на менше підвищення процентних ставок у США також допомогли регіональним ринкам після того, як дані в п'ятницю показали, що показник інфляції Федеральної резервної системи знизився в червні.

Японські акції показали найкращі результати в регіоні, різко відновившись після втрат у п'ятницю, коли Банк Японії (BOJ) провів позапланову операцію з купівлі облігацій, щоб допомогти стримати стрибок прибутковості.

Nikkei 225 виріс на 1,4%, тоді як ширший TOPIX додав 1,3%, при цьому обидва індекси тепер повертаються до своїх 30-річних піків. Японські акції зросли навіть після того, як дані показали, що промислове виробництво у червні зросло менше, ніж очікувалося, а продаж великих рітейлерів впав.

Китайські ринки зміцнилися у понеділок після того, як Державна рада намітила додаткові заходи щодо стимулювання внутрішнього споживання та економічного зростання.

Рада оприлюднила заходи, спрямовані переважно на збільшення дискреційних витрат у роздрібній торгівлі, а також на підтримку ринків нерухомості та автомобілів.

Китайський індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 зріс на 0,8%, а Shanghai Composite додав 0,6%. Зростання китайських акцій призвело до зростання гонконзького індексу Hang Seng на 1,6%, оскільки рада також оприлюднила заходи, спрямовані на підтримку найбільших технологічних компаній країни.

Але більше зростання стримувалося даними, що показують, що виробничий сектор Китаю у липні скоротився четвертий місяць поспіль, тоді як ширша ділова активність також погіршилася.

Дані показали, що китайська економіка все ще має труднощі після слабкого третього кварталу, і що для зростання найбільшої економіки Азії потрібна додаткова політична підтримка.

Інші азіатські акції зросли в понеділок: південнокорейський KOSPI виріс на 0,8%, тоді як більшість ринків Південно-Східної Азії зросли.

З іншого боку, ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказували на слабке відкриття, оскільки інвестори отримали прибуток після низки рекордних максимумів у липні.

Австралійський індекс ASX 200 торгувався у бічному тренді, оскільки інвестори причаїлися перед засіданням Резервного банку Австралії у вівторок.

Ринки розділилися з приводу того, чи продовжить банк підвищувати ставки. Хоча інфляція в країні останнім часом знизилася, вона, як і раніше, залишається набагато вищою за цільовий показник РБА в 2-3% на рік.

Нещодавні дані також показали, що ринок праці залишається сильним, що може стримувати інфляцію найближчими місяцями, викликаючи нові підвищення центрального банку.
За матеріалами: investing.com
 

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