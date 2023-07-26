Мінфін знизив ставку 18-міс. ОВДП ще на 0,05 п. п. і розмістив нові 3-річні папери на 5 млрд грн

Міністерство фінансів України на первинних аукціонах у вівторок опустило ставку розміщення 18-міс. облігацій внутрішньої держпозики ще на 0,05 процентного пункту - до 18,85% річних, тоді як за два попередні тижні йому вдалося знизити її на 0,3 п. п.
Як зазначено в інформації на його сайті, за обмеження пропозиції цих паперів у 4 млрд грн за номіналом попит на них становив 683,4 млн грн, однак Мінфін відхилив 3 із 42 поданих заявок на загальну номінальну суму 150,8 млн грн за ставками до 18,9%, удовольнившись залученням 539,1 млн грн.
Завдяки тому, що низка покупців готова була напередодні засідання НБУ щодо облікової ставки, де очікується її зниження, купувати папери і під 18,6%, середньозважена дохідність знизилася до 18,81% річних.
Крім того, на аукціони було виставлено новий випуск трирічних облігацій - із погашенням 22 липня 2026 року, які в перспективі можуть отримати статус бенчмарк ("резервних"), які беруть у рахунок формування обов'язкових резервів.
За пропозиції 5 млрд грн за номіналом попит на них напередодні засідання НБУ становив 5,2 млрд грн за 27 заявками, тому Мінфін зміг розмістити всі виставлені папери за ставкою 19,75% річних, за якою він раніше розміщував ОВДП із погашенням у лютому 2026 року.
Дохідність 15-міс. паперів залишилася на колишньому рівні - 18,3% річних, що дало змогу залучити 896,6 млн грн за вісьмома заявками.
На першому після місячної перерви аукціоні з розміщення доларових облігацій Мінфін зберіг ставку відсікання 4,8% річних, однак завдяки рекордній кількості поданих заявок - 138, зокрема за ставками до 4,3% річних, середньозважена ставка знизилася з 4,74% до 4,71% річних.
Мінфіну вдалося продати майже весь виставлений обсяг: за пропозиції $250 млн за номіналом обсяг продажу становив $227,3 млн.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
| 124
| 125*
| Код випуску облігацій
| Дорозміщення UA4000187207
| Дорозміщення UA4000227656
| Номінальна вартість
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 4 000 000
| 4 000 000
| Дата розміщення
| 25.07.2023
| 25.07.2023
| Дата оплати за придбані облігації
| 26.07.2023
| 26.07.2023
| Дата оплати відсотків
| 04.10.2023
| 17.01.2024
| Дата оплати відсотків
| 03.04.2024
| 17.07.2024
| Дата оплати відсотків
| 02.10.2024
| 15.01.2025
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 77.50
| 97.50
| Номінальний рівень дохідності. %
| 15.50
| 19.50
|Строк обігу (днів)
| 434
| 539
| Дата погашення
| 02.10.2024
| 15.01.2025
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 880 717 000
| 683 355 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 880 717 000
| 532 605 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 2 899 744 000
| 14 466 334 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 8
| 42
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 8
| 39
| Максимальний рівень дохідності облігацій. %
| 18.30
| 18.90
| Мінімальний рівень дохідності облігацій. %
| 18.30
| 18.60
| Встановлена дохідність. %
| 18.30
| 18.85
| Середньозважена дохідність. %
| 18.30
| 18.81
|Надходження до бюджету
| 896 622 749.02
| 539 087 256.92
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
| 126
| 127*
| Код випуску облігацій
| Первісне розміщення UA4000228043
| Дорозміщення UA4000227847 (Ном. в ін.вал. США)
| Номінальна вартість
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 5 000 000
| 250 000
| Дата розміщення
| 25.07.2023
| 25.07.2023
| Дата оплати за придбані облігації
| 26.07.2023
| 26.07.2023
| Дата оплати відсотків
| 24.01.2024
|
| Дата оплати відсотків
| 24.07.2024
|
| Дата оплати відсотків
| 22.01.2025
|
| Дата оплати відсотків
| 23.07.2025
|
| Дата оплати відсотків
| 21.01.2026
|
| Дата оплати відсотків
| 22.07.2026
|
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 98.75
| -
| Номінальний рівень дохідності. %
| 19.75
| 4.74
|Строк обігу (днів)
| 1 092
| 330
| Дата погашення
| 22.07.2026
| 20.06.2024
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 5 262 900 000
| 237 000 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 5 000 000 000
| 237 000 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 5 000 000 000
| 315 739 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 27
| 138
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 27
| 138
| Максимальний рівень дохідності облігацій. %
| 19.75
| 4.80
| Мінімальний рівень дохідності облігацій. %
| 19.65
| 4.30
| Встановлена дохідність. %
| 19.75
| 4.80
| Середньозважена дохідність. %
| 19.75
| 4.71
|Надходження до бюджету
| 5 000 263 500.00
| 227 346 109.75
* - військові облігації
Дані: Мінфін України