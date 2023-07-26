Мінфін знизив ставку 18-міс. ОВДП ще на 0,05 п. п. і розмістив нові 3-річні папери на 5 млрд грн

Міністерство фінансів України на первинних аукціонах у вівторок опустило ставку розміщення 18-міс. облігацій внутрішньої держпозики ще на 0,05 процентного пункту - до 18,85% річних, тоді як за два попередні тижні йому вдалося знизити її на 0,3 п. п.

Як зазначено в інформації на його сайті, за обмеження пропозиції цих паперів у 4 млрд грн за номіналом попит на них становив 683,4 млн грн, однак Мінфін відхилив 3 із 42 поданих заявок на загальну номінальну суму 150,8 млн грн за ставками до 18,9%, удовольнившись залученням 539,1 млн грн.

Завдяки тому, що низка покупців готова була напередодні засідання НБУ щодо облікової ставки, де очікується її зниження, купувати папери і під 18,6%, середньозважена дохідність знизилася до 18,81% річних.

Крім того, на аукціони було виставлено новий випуск трирічних облігацій - із погашенням 22 липня 2026 року, які в перспективі можуть отримати статус бенчмарк ("резервних"), які беруть у рахунок формування обов'язкових резервів.

За пропозиції 5 млрд грн за номіналом попит на них напередодні засідання НБУ становив 5,2 млрд грн за 27 заявками, тому Мінфін зміг розмістити всі виставлені папери за ставкою 19,75% річних, за якою він раніше розміщував ОВДП із погашенням у лютому 2026 року.

Дохідність 15-міс. паперів залишилася на колишньому рівні - 18,3% річних, що дало змогу залучити 896,6 млн грн за вісьмома заявками.

На першому після місячної перерви аукціоні з розміщення доларових облігацій Мінфін зберіг ставку відсікання 4,8% річних, однак завдяки рекордній кількості поданих заявок - 138, зокрема за ставками до 4,3% річних, середньозважена ставка знизилася з 4,74% до 4,71% річних.

Мінфіну вдалося продати майже весь виставлений обсяг: за пропозиції $250 млн за номіналом обсяг продажу становив $227,3 млн.





Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону 124 125* Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000187207 Дорозміщення UA4000227656 Номінальна вартість 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 4 000 000 4 000 000 Дата розміщення 25.07.2023 25.07.2023 Дата оплати за придбані облігації 26.07.2023 26.07.2023 Дата оплати відсотків 04.10.2023 17.01.2024 Дата оплати відсотків 03.04.2024 17.07.2024 Дата оплати відсотків 02.10.2024 15.01.2025 Розмір купонного платежу на одну облігацію 77.50 97.50 Номінальний рівень дохідності. % 15.50 19.50 Строк обігу (днів) 434 539 Дата погашення 02.10.2024 15.01.2025 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 880 717 000 683 355 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 880 717 000 532 605 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 2 899 744 000 14 466 334 000 Кількість поданих заявок, шт. 8 42 Кількість задоволених заявок, шт. 8 39 Максимальний рівень дохідності облігацій. % 18.30 18.90 Мінімальний рівень дохідності облігацій. % 18.30 18.60 Встановлена дохідність. % 18.30 18.85 Середньозважена дохідність. % 18.30 18.81 Надходження до бюджету 896 622 749.02 539 087 256.92

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону 126 127* Код випуску облігацій Первісне розміщення UA4000228043 Дорозміщення UA4000227847 (Ном. в ін.вал. США) Номінальна вартість 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 250 000 Дата розміщення 25.07.2023 25.07.2023 Дата оплати за придбані облігації 26.07.2023 26.07.2023 Дата оплати відсотків 24.01.2024 Дата оплати відсотків 24.07.2024 Дата оплати відсотків 22.01.2025 Дата оплати відсотків 23.07.2025 Дата оплати відсотків 21.01.2026 Дата оплати відсотків 22.07.2026 Розмір купонного платежу на одну облігацію 98.75 - Номінальний рівень дохідності. % 19.75 4.74 Строк обігу (днів) 1 092 330 Дата погашення 22.07.2026 20.06.2024 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 5 262 900 000 237 000 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 5 000 000 000 237 000 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 5 000 000 000 315 739 000 Кількість поданих заявок, шт. 27 138 Кількість задоволених заявок, шт. 27 138 Максимальний рівень дохідності облігацій. % 19.75 4.80 Мінімальний рівень дохідності облігацій. % 19.65 4.30 Встановлена дохідність. % 19.75 4.80 Середньозважена дохідність. % 19.75 4.71 Надходження до бюджету 5 000 263 500.00 227 346 109.75

* - військові облігації

Дані: Мінфін України