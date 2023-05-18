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Золото тримається на плаву напередодні сигналів ФРС, мідь відірвалася від 5-місячного мінімуму
08:10 18.05.2023 |
Ціни на золото практично не змінилися на азіатських торгах у четвер, оговтавшись від різких втрат цього тижня, позаяк ринки чекають нових сигналів про економіку та грошово-кредитну політику США, тоді як ціни на мідь відскочили від п'ятимісячного мінімуму на деякому покращенні настроїв.
Жовтий метал вперше за два тижні впав нижче за рівень 2000 доларів за унцію, оскільки яструбині сигнали Федеральної резервної системи та послаблення побоювань щодо дефолту США змусили трейдерів залишити зону безпеки.
Тепер основна увага приділяється низці прийдешніх виступів представників ФРС протягом наступних двох днів, насамперед головуючого Джерома Пауелла у п'ятницю. Ряд офіційних осіб дали зрозуміти, що інфляція в США, як і раніше, залишається надто високою, що може спричинити додаткові заходи посилення політики з боку центрального банку, що вказує на посилення тиску на золото.
Спот-золото о 20:17 за східним часом (00:17 за Грінвічем) залишається на рівні 1982,18 доларів за унцію, тоді як ф'ючерси на золото стабілізувалися на рівні 1985,15 доларів за унцію. Обидва інструменти торгувалися зі зниженням на 1,4% та 1,8% відповідно за тиждень.
Цього тижня жовтий метал показав деякий прибуток після того, як досяг рекордного максимуму на початку цього місяця.
Тим часом ціни на мідь стабілізувалися в четвер після різкого відскоку від п'ятимісячного мінімуму на попередній сесії. На червоний метал обрушилася нова хвиля продажів через слабші, ніж очікувалося, економічні дані з Китаю, а також побоювання з приводу рецесії в США цього року.
Ф'ючерси на мідь не змінилися на рівні 3,7485 долара за фунт після зростання більш ніж на 2% у середу.
Настрої на ринку покращилися після того, як адміністрація Байдена дала позитивні сигнали про підвищення стелі держборгу США, заявивши, що угода із законодавцями-республіканцями може бути досягнута цього тижня.
Занепокоєння щодо потенційного дефолту США щодо боргу було ключовим джерелом занепокоєння для ринків, оскільки американські законодавці сперечалися про досягнення угоди та направили потоки в золото на початку цього місяця. Міністр фінансів Джанет Йеллен попередила про крайній термін 1 червня для підвищення стелі держборгу США.
Цього тижня долар піднявся до більш ніж шеститижневого максимуму, спричиняючи тиск на котирування металів, оскільки представники ФРС запропонували яструбний погляд на процентні ставки.
Ціни на інші дорогоцінні метали в четвер залишалися стабільними, ф'ючерси на платину і срібло торгуються в діапазоні від флета до трохи вище.
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