Азіатські фондові індекси зростають, оскільки побоювання щодо банків слабшають. Китай відстає через сумніви в зростанні

Більшість азіатських фондових ринків виросли у вівторок, оскільки настрої покращилися на тлі послаблення побоювань з приводу банківської кризи, хоча китайські акції відставали від своїх конкурентів, оскільки низка слабких доходів викликала сумніви в швидкому відновленні економіки цього року.

Австралійський ASX 200 показав найкращі результати за день, піднявшись на 0,9%, оскільки дані показали, що роздрібні продажі в країні зросли в лютому трохи більше, ніж очікувалося, що вказує на деяку економічну стійкість, оскільки вона бореться з високою інфляцією та процентними ставками .

Південнокорейський KOSPI додав 0,7%, тоді як акції Таїланду показали зростання у Південно-Східній Азії з відскоком на 0,7%.

Але втрати в Китаї обмежили позитивні настрої, оскільки індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite торгувалися переважно у бічному діапазоні після падіння у понеділок.

Низка слабших, ніж очікувалося, доходів від найбільших компаній Китаю, включаючи China Petroleum & Chemical Corp та алюмінієву компанію China Hongqiao Group Ltd, викликала побоювання, що ставки на швидке відновлення економіки в країні, можливо, були завищені.

У повідомленнях місцевих ЗМІ також говорилося, що експортний сектор країни, що колись бурхливо розвивався, тепер працює набагато нижче своїх можливостей, незважаючи на відміну заходів по боротьбі з COVID на початку цього року. Китай бореться зі слабким внутрішнім та зовнішнім попитом через погіршення економічних умов у всьому світі.

Тепер основна увага приділяється даним про ділову активність у Китаї за березень, які мають дати більше сигналів щодо відновлення економіки в країні. Але за оцінками аналітиків, порівняно з попереднім місяцем, зростання сповільнилося.

Проте гонконгський індекс Hang Seng підскочив у вівторок на 0,8%, чому значною мірою сприяли акції технологічних компаній, а також обіцянка китайського уряду відкрити місцеві ринки капіталу для іноземних інвесторів.

На ширших азіатських ринках спостерігалася тенденція до зростання, відстежуючи помірне зростання на Уолл-Стріт після того, як за посередництва уряду поглинання Silicon Valley Bank аналогічною компанією First Citizens BancShares допомогло послабити побоювання з приводу неминучого банківського краху.

Регулятори також запевнили інвесторів, що банківський сектор є стабільним і що вони готові вирішити будь-яку проблему браку ліквідності.

Це допомогло обернути деякі негативні настрої, які проникли на ринки за останні кілька тижнів, які падали на азіатські акції протягом березня.

Але фактори також обмежували якесь серйозне відновлення. Індійські індекси Nifty 50 та BSE Sensex 30 у вівторок торгувалися в діапазоні від флету до мінімуму, оскільки місцеві інвестори переварили підвищення податків на транзакції під час торгівлі ф'ючерсами та опціонами. Очікується, що цей крок серйозно вплине на торгівлю акціями у країні.

Японський індекс Nikkei 225 не змінився після ознак того, що базова інфляція в країні, як і раніше, залишається високою, що може викликати посилення грошово-кредитної політики з боку Банку Японії.