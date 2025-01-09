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На фінансовому ринку з'явилося п'ять нових компаній за місяць. Пішли 21 – НБУ

23:01 08.01.2025 |

Фінанси

На фінансовому ринку з&apos;явилося п'ять нових компаній за місяць. Пішли 21 – НБУ

 

Кількість учасників небанківського фінансового ринку у грудні 2024 року зменшилася до 876 з 892 у листопаді. Зокрема, на ринок вийшли п'ять нових компаній, 21 виключили з реєстрів, повідомляє пресслужба Національного банку.

На кінець грудня 2023 року на небанківському ринку України працювала 1171 компанія.

Станом на 1 січня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали:

* 479 фінансових компаній (було 489);
* 55 страховиків non-life (було 57), 10 life-страховиків (було 11), один страховик з особливим статусом;
* 109 ломбардів (було 111);
* 104 кредитні спілки (було 108);
* один лізингодавець (без змін);
* 44 страхові брокери (було 43);
* 73 колекторських компаній (було 71).

Кількість банківських груп на ринку скоротилася з 16 до 15, причому кількість небанківських фінансових груп на ринку збільшилася з 31 до 40.

На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, враховуючи державні (було 16), та 14 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (без змін).

На ринку фінансових платіжних послуг без змін працюють:

* 18 платіжних установ;
* 12 фінансових установ, які мають право на надання платіжних послуг;
* один банк - емітент електронних грошей;
* один оператор поштового зв'язку.

До інших суб'єктів, що діють на платіжному ринку, належать 49 комерційних агентів (було 50) та 30 технологічних операторів платіжних послуг (без змін).
За матеріалами: finance.liga.net
 

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