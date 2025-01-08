Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фонд гарантування торік продав активи банків на ₴1,4 мільярда

 
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб за 2024 рік на аукціонах реалізував активи банків, що ліквідуються, на загальну суму майже 1,4 млрд грн.

Про це повідомив ФГВФО, передає Укрінформ.

"Cума реалізації активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, за підсумками аукціонів, проведених у системі Прозорро.Продажі у 2024 році, склала майже 1,4 млрд грн", - ідеться у повідомленні.

Найрезультативнішими місяцями з точки зору успішного проведення аукціонів та продажу активів стали березень (395,6 млн грн), жовтень (194,7 млн грн) і лютий (179,2 млн грн).

Найбільшу частку проданих торік активів становили кредити юридичних осіб (39%), нерухоме майно (35%) та кредити фізичних осіб (20%).

За словами директора департаменту консолідованого продажу активів Фонду Олександра Кульчицького, за минулий рік проведено 480 успішних торгів. Він наголосив, що продаж активів банків, що ліквідуються, є важливим джерелом надходжень для розрахунків із кредиторами банків, які виводяться з ринку.

Зокрема, протягом грудня 2024 року в системі Prozorro.Продажі було оголошено 403 аукціони з реалізації активів банків. Успішними виявились 69 аукціонів з продажу активів 8 банків на загальну суму 19,4 млн грн.

За грудневими аукціонами Фонд вже отримав оплату за 57 лотів на суму 13,9 млн грн, ще очікується надходження коштів за 12 лотів на суму 5,5 млн грн.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2361
  0,0064
 0,02
EUR
 1
 43,4272
  0,4495
 1,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0233  0,02 0,04 42,7500  0,02 0,04
EUR 43,6167  0,09 0,21 44,4246  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2250  0,02 0,04 42,2400  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес