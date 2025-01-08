Фінансові новини
- |
- 08.01.25
- |
- 17:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фонд гарантування торік продав активи банків на ₴1,4 мільярда
13:39 08.01.2025 |
Про це повідомив ФГВФО, передає Укрінформ.
"Cума реалізації активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, за підсумками аукціонів, проведених у системі Прозорро.Продажі у 2024 році, склала майже 1,4 млрд грн", - ідеться у повідомленні.
Найрезультативнішими місяцями з точки зору успішного проведення аукціонів та продажу активів стали березень (395,6 млн грн), жовтень (194,7 млн грн) і лютий (179,2 млн грн).
Найбільшу частку проданих торік активів становили кредити юридичних осіб (39%), нерухоме майно (35%) та кредити фізичних осіб (20%).
За словами директора департаменту консолідованого продажу активів Фонду Олександра Кульчицького, за минулий рік проведено 480 успішних торгів. Він наголосив, що продаж активів банків, що ліквідуються, є важливим джерелом надходжень для розрахунків із кредиторами банків, які виводяться з ринку.
Зокрема, протягом грудня 2024 року в системі Prozorro.Продажі було оголошено 403 аукціони з реалізації активів банків. Успішними виявились 69 аукціонів з продажу активів 8 банків на загальну суму 19,4 млн грн.
За грудневими аукціонами Фонд вже отримав оплату за 57 лотів на суму 13,9 млн грн, ще очікується надходження коштів за 12 лотів на суму 5,5 млн грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|На «Рамштайні» лідери «коаліцій спроможностей» окреслять плани підтримки України до 2027 року
|Трамп сподівається завершити війну РФ проти України протягом 6 місяців
|Трамп каже, що «може зрозуміти почуття» Росії через прагнення України до НАТО
|Український пілот F-16 встановив історичний рекорд, збивши шість крилатих ракет за один виліт
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар США впевнено зміцнюється до основних валют
|Фонд гарантування торік продав активи банків на ₴1,4 мільярда
|НБУ у грудні оштрафував три банки
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,2324 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 08.01.25
|Українські банки за неповний рік заплатять податку на прибуток на 44,5 мільярда
Бізнес
|США внесли Tencent і постачальника акумуляторів для Tesla до чорного списку через їхні зв’язки з китайською армією
|Анонсовано новий стандарт HDMI 2.2 із пропускною здатністю 96 Гбіт/с та кабелем Ultra96
|AMD анонсувала Ryzen 9 9955HX3D з 3D V-Cache для ноутбуків та інші процесори Fire Range
|AMD анонсувала Ryzen 9 9950X3D та 9900X3D — нові процесори з 3D V-Cache
|Велика Британія обігнала Німеччину і стала найбільшим ринком електромобілів у Європі
|Intel представила процесори Core Ultra 200HX для ігрових ноутбуків наступного покоління на CES 2025
|Intel каже, що не закриватиме бізнес з виробництва відеокарт