Фонд гарантування торік продав активи банків на ₴1,4 мільярда

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб за 2024 рік на аукціонах реалізував активи банків, що ліквідуються, на загальну суму майже 1,4 млрд грн.

Про це повідомив ФГВФО, передає Укрінформ.

"Cума реалізації активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, за підсумками аукціонів, проведених у системі Прозорро.Продажі у 2024 році, склала майже 1,4 млрд грн", - ідеться у повідомленні.

Найрезультативнішими місяцями з точки зору успішного проведення аукціонів та продажу активів стали березень (395,6 млн грн), жовтень (194,7 млн грн) і лютий (179,2 млн грн).

Найбільшу частку проданих торік активів становили кредити юридичних осіб (39%), нерухоме майно (35%) та кредити фізичних осіб (20%).

За словами директора департаменту консолідованого продажу активів Фонду Олександра Кульчицького, за минулий рік проведено 480 успішних торгів. Він наголосив, що продаж активів банків, що ліквідуються, є важливим джерелом надходжень для розрахунків із кредиторами банків, які виводяться з ринку.

Зокрема, протягом грудня 2024 року в системі Prozorro.Продажі було оголошено 403 аукціони з реалізації активів банків. Успішними виявились 69 аукціонів з продажу активів 8 банків на загальну суму 19,4 млн грн.

За грудневими аукціонами Фонд вже отримав оплату за 57 лотів на суму 13,9 млн грн, ще очікується надходження коштів за 12 лотів на суму 5,5 млн грн.