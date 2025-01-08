Долар США впевнено зміцнюється до основних валют

Долар США впевнено зміцнюється до євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у середу.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,68%, ширший WSJ Dollar Index - 0,47%.

Підтримку американській валюті надають сигнали стійкості економіки США, що підвищують упевненість трейдерів у тому, що Федеральна резервна система (ФРС) зробить паузу в циклі пом'якшення грошово-кредитної політики в січні, пише Market Watch.

Як стало відомо у вівторок, індекс ділової активності у сфері послуг США (ISM Services) у грудні піднявся до 54,1 пункту порівняно з 52,1 пункту місяцем раніше. Аналітики в середньому очікували менш значного зростання показника - до 53,3 пункту, за даними Trading Economics.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки ФРС, вірогідність її зниження на засіданні 28-29 січня оцінюють трейдери лише в 4,8%, за даними CME FedWatch.

У середу інвестори чекають публікації протоколу грудневого засідання Федрезерву, а також щотижневого звіту щодо кількості нових заявок на допомогу з безробіття в США.

Пара євро/долар за даними на 14:30 к. ч. торгується на рівні $1,0288 порівняно з $1,0342 на закриття попередньої сесії.

Тиск на євро чинять слабкі статдані, опубліковані Єврокомісією в середу. Зведений індекс ділової та споживчої довіри в єврозоні в грудні знизився до мінімальних з листопада 2020 року 93,7 пункту з 95,8 пункту в листопаді.

Вартість фунта в парі з доларом становить $1,2336 проти $1,2478 напередодні.

Курс долара щодо єни піднявся на 0,3%, до 158,5 єни, щодо офшорного юаня - також на 0,3%, до 7,3410 юаня.

