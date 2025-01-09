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АНАЛІТИКА

Акції в Азії падають на хвилюванні щодо дій ФРС та слабкій інфляції в Китаї

08:22 09.01.2025 |

Фінанси

 

Більшість азіатських акцій впали в четвер на тлі зростаючої впевненості в тому, що цього року процентні ставки в США будуть знижуватися повільніше, в той час як слабкі дані по інфляції в Китаї також посилили побоювання щодо уповільнення темпів зростання.

Регіональні ринки відреагували на закриття Волл-стріт, що відбулося без змін, оскільки протокол грудневого засідання ФРС підтвердив яструбиний прогноз центробанку щодо ставок цього року.

Політики також висловлювали певні побоювання, що експансіоністська і протекціоністська політика новообраного президента Дональда Трампа може підтримати інфляцію.

Ф'ючерси на американські фондові індекси впали на азіатських торгах.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали приблизно на 0,3% кожен, в той час як гонконгський індекс Hang Seng трохи виріс.

В грудні інфляція індексу споживчих цін залишилася практично незмінною, як показали дані в четвер, в той час як інфляція індексу цін виробників скоротилася 27-й місяць поспіль.

Дані свідчать про незначне поліпшення ситуації з дезінфляцією в Китаї, навіть незважаючи на те, що з кінця вересня Пекін вжив найагресивніших заходів стимулювання економіки.

Слабкі споживчі настрої були ключовим фактором тиску на китайську економіку, оскільки занепокоєння щодо сповільнення зростання і тривалого спаду на ринку нерухомості значною мірою стримували витрати протягом останніх двох років.

Китайська економіка також стикається з посиленням негативного впливу торговельних тарифів за часів Трампа, хоча очікується, що Пекін вживатиме ще більше стимулюючих заходів, щоб компенсувати це.

Інвестори стежать за будь-якими фіскальними заходами, спрямованими на підтримку споживчих витрат.

Японський Nikkei 225 впав на 0,8% в четвер, як і широкий індекс TOPIX.

Місцеві ринки були налякані даними про те, що загальні доходи від заробітної плати зросли в листопаді, в той час як середня заробітна плата також зросла більше, ніж очікувалося.

Високі показники заробітної плати посилили побоювання, що високе приватне споживання прискорить інфляцію в найближчі місяці, що дасть Банку Японії більше стимулів для подальшого підвищення відсоткових ставок.

Єна зміцнилась після даних по заробітній платі, що призвело до тиску на японські експортні запаси.

Тим не менш, Банк Японії не дав жодних натяків на те, коли він підвищить процентні ставки. Востаннє центральний банк дав зрозуміти, що може зачекати до березневих переговорів по заробітній платі, перш ніж приймати рішення.

Азіатські фондові індекси в основному відступили в четвер на тлі зростаючих побоювань щодо підвищення процентних ставок в США на довший час.

Австралійський індекс ASX 200 впав на 0,4%. Дані по роздрібних продажах в країні за листопад виявилися слабшими, ніж очікувалося, в той час як окремі дані показали більше, ніж очікувалося, зростання торгового балансу завдяки відновленню експорту сировинних товарів.

Сінгапурський індекс Straits Times впав на 0,4%, в той час як південнокорейський KOSPI був єдиним серед аналогічних індексів, що зріс на 0,4% після тривалого відновлення після грудневого падіння. Але політична невизначеність в країні все ще залишається високою, на тлі триваючих спроб заарештувати президента Юн Сук Йола за його невдалу спробу запровадити військовий закон.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказують на м'яке відкриття після слабких економічних показників цього тижня. Очікується, що наступного тижня індійські прибутки серйозно зростуть.

За матеріалами: investing.com
 

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