Ціни на золото стабільні, оскільки ринки зважують яструбину позицію ФРС і митні перспективи Трампа

Ціни на золото стабілізувалися на азіатських торгах в четвер після двох днів зростання, оскільки підвищена невизначеність щодо яструбиного курсу Федеральної резервної системи і плану новообраного президента Дональда Трампа щодо торгових мит підживлювала попит на активи-прихістки.

Серед промислових металів, ціни на мідь зміцнилися, оскільки слабкі дані по інфляції з Китаю, найбільшого імпортера, підштовхнули бети на додаткові заходи стимулювання з боку Пекіна.

Але ринки металів залишалися під тиском зміцнення долара, який повернувся до більш ніж дворічних максимумів після яструбиних сигналів з боку ФРС.

О 07:11 EET cпотове золото впало на 0,1% до 2660,36 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в лютому, зросли на 0,2% до 2678,60 доларів за унцію.

Цього тижня ціни на банківські метали виграли від деякого попиту на прихісток, оскільки невизначеність щодо торговельної та імміграційної політики Трампа знизила апетит до ризику.

У повідомленні CNN говорилося, що Трамп може оголосити надзвичайний стан в економіці країни, щоб юридично обґрунтувати свої плани щодо запровадження універсальних торговельних мит.

Занепокоєння з приводу політики Трампа також з'явилося після того, як протокол грудневого засідання ФРС показав, що політики висловили певне занепокоєння з приводу «липкої» інфляції.

Зокрема, посадовці ФРС висловлювали занепокоєння, що експансіоністська та протекціоністська політика Трампа може підтримати інфляцію в довгостроковій перспективі.

У протоколі також були підтверджені плани ФРС знижувати процентні ставки у 2025 році повільніше, після того, як центральний банк фактично вдвічі скоротив прогнозоване зниження ставок до двох з чотирьох у 2025 році.

Дохідність казначейських облігацій зросла після публікації протоколу ФРС, як і курс долара.

Підвищення ставок на довший термін не обіцяє нічого хорошого для недохідних активів, таких як метали, оскільки вони збільшують альтернативну вартість інвестицій в цей сектор.

Інші дорогоцінні метали були неоднозначними в четвер і також відставали від золота на останніх сесіях. Ф'ючерси на платину впали на 0,1% до $983,75 за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло зросли на 0,3% до $30,785 за унцію.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 0,4% до $9 053,50 за тонну, в той час як березневі ф'ючерси на мідь виросли на 0,6% до $4,2927 за фунт.

Індекс споживчих цін в Китаї в грудні не змінився, в той час як індекс цін виробників скорочувався 27-й місяць поспіль, що свідчить про незначне поліпшення ситуації з дезінфляцією.

Інфляція залишалася слабкою навіть тоді, коли Пекін розгорнув свій найагресивніший раунд заходів стимулювання до кінця 2024 року.

Але дані по інфляції, опубліковані в четвер, сприяли зростанню ставок на те, що Пекін зробить більше для підтримки китайського зростання, особливо на фіскальному фронті.