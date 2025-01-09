Долар США зміцнюється до євро і фунта, дешевшає до єни

Долар США продовжує зміцнюватися до євро і фунта стерлінгів на торгах у четвер, дешевшає в парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,04%, ширший WSJ Dollar Index - 0,11%.

Долар дорожчає у зв'язку зі зростанням очікувань трейдерів, що Федеральна резервна система (ФРС) може зробити паузу в циклі пом'якшення грошово-кредитної політики в січні, пише Market Watch.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки ФРС, вірогідність її зниження на засіданні 28-29 січня оцінюють трейдери лише в 4,8%, за даними CME FedWatch.

Протокол грудневого засідання Федрезерву, опублікований у середу, засвідчив, що керівники американського ЦБ мають намір дотримуватися обережного підходу до подальшого пом'якшення грошово-кредитної політики і убачають можливість сповільнення темпів зниження базової процентної ставки. Учасники засідання також відзначали підвищену невизначеність, пов'язану зі швидким поверненням Дональда Трампа на посаду президента США.

Вплив на вартість американської валюти можуть чинити грудневі дані про безробіття в США, які опублікує міністерство праці країни в п'ятницю, зазначає аналітик ING Кріс Тернер. "Долар, ймовірно, збереже сильні позиції до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа 20 січня", - заявив Тернер, слова якого наводить The Wall Street Journal.

Пара євро/долар за даними на 14:05 к.ч. торгується на рівні $1,0303 порівняно з $1,0320 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта в парі з доларом становить $1,2289 проти $1,2363 напередодні. Британська нацвалюта подешевшала до мінімуму з листопада 2023 року слідом за зростанням прибутковості держоблігацій країни на тлі сумнівів, що уряду вдасться утримати обсяг запозичень на запланованому рівні. Прибутковість 10-річних британських бондів підвищилася до максимуму з часів світової фінансової кризи 2008 року.

Курс долара щодо єни опустився на 0,3%, до 157,89 єни. Підтримку єні надає зростання очікувань подальшого підйому ключової процентної ставки Банком Японії. У четвер японський ЦБ опублікував доповідь, в якій зазначив, що дедалі більше місцевих компаній убачають необхідність у підвищенні зарплат співробітників.

Вартість долара щодо офшорного юаня збільшилася до 7,3558 юаня з 7,3522 юаня напередодні.