НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,2645 грн/$1

Більшість азіатських акцій впали в четвер на тлі зростаючої впевненості в тому, що цього року процентні ставки в США будуть знижуватися повільніше, в той час як слабкі дані по інфляції в Китаї також посилили побоювання щодо уповільнення темпів зростання.