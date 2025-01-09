Фінансові новини
- |
- 09.01.25
- |
- 15:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,2645 грн/$1
12:38 09.01.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 9 січня 2025 року.
|Показник
|08.01.2025
|09.01.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|42.2324
|42.2645
|0.08
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 9 січня- 42,2361 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Понад 6 мільйонів військовозобов'язаних не уточнили дані: Вони отримають 50% знижки на добровільну сплату штрафу
|Остін на «Рамштайні» оголосив про пакет військової допомоги Україні на $500 млн
|Рада відхилила законопроєкт про Вищий адмінсуд, створення якого є маяком МВФ
|Верховна Рада ухвалила закон про регулювання підприємницької діяльності, який скасовує Господарський кодекс
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар США зміцнюється до євро і фунта, дешевшає до єни
|Штучний інтелект замінить понад 200 тисяч робочих місць у банківській сфері
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,2645 грн/$1
|Європейські фондові ринки змінюються різноспрямовано
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 09.01.25
|Ціни на золото стабільні, оскільки ринки зважують яструбину позицію ФРС і митні перспективи Трампа
|Акції в Азії падають на хвилюванні щодо дій ФРС та слабкій інфляції в Китаї
Бізнес
|Ринок кібербезпеки України виріс до $138 млн
|NVIDIA представила RTX 5090 за $1999, RTX 5080, 5070 Ti та 5070 за $549 з «продуктивністю 4090»
|Забагато цензури: Фейсбук та Інстаграм відмовляються від «упереджених» фактчекерів
|NVIDIA анонсувала сервіс хмарного геймінгу GeForce Now для Steam Deck
|Intel анонсувала процесори Core Ultra 200V/HX/H/U/S для ПК зі штучним інтелектом
|США внесли Tencent і постачальника акумуляторів для Tesla до чорного списку через їхні зв’язки з китайською армією
|Анонсовано новий стандарт HDMI 2.2 із пропускною здатністю 96 Гбіт/с та кабелем Ultra96