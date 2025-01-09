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АНАЛІТИКА

Глобальний економічний збиток від стихійних лих у 2024 р. досяг $320 млрд - Munich Re

 

Сукупні збитки, завдані світовій економіці стихійними лихами, 2024 року сягнули $320 млрд, що приблизно на третину вище за показник попереднього року, ідеться в огляді найбільшої перестрахувальної компанії світу Munich Re.

Обсяг застрахованих збитків становив приблизно $140 млрд - це найбільший показник із 2017 року, коли на США обрушилися одразу три масштабні урагани - "Гарві", "Ірма" та "Марія".

Частка застрахованих втрат у загальному обсязі збитку становила майже 44%, перевищивши середній показник за довгостроковий період у 30%.

Приблизно дві третини глобальних втрат - $190 млрд - торік було спричинено стихійними лихами в Північній Америці, а також у Центральній Америці та Карибському басейні. Це пов'язано, зокрема, з ураганами "Мілтон" і "Хелен", що обрушилися на Флориду з різницею у два тижні.

Також серйозним лихом став вересневий тайфун "Ягі", що зачепив узбережжя Китаю і В'єтнаму. Економічний збиток від нього оцінюють у $14 млрд за суми застрахованих збитків лише $1,6 млрд.

Згідно з даними Munich Re, загалом унаслідок стихійних лих торік загинули приблизно 11 тис. осіб - це менше від середнього значення за останні 10 років (17,5 тис.).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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