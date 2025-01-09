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Європейські фондові ринки змінюються різноспрямовано
12:15 09.01.2025 |
Фондові індекси найбільших країн Західної Європи не показують єдиної динаміки на торгах у четвер.
Трейдери оцінюють статдані з Німеччини та корпоративні новини, а також продовжують спостерігати за повідомленнями зі США, відстежуючи сигнали щодо політики Федеральної резервної системи і потенційного введення мит на імпорт обраним президентом країни Дональдом Трампом.
Індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 11:45 к. ч. опустився на 0,05% - до 513,43 пункту.
Німецький DAX втрачає 0,27%, французький CAC 40 - 0,1%, італійський FTSE MIB - 0,1%. Британський FTSE 100 та іспанський IBEX 35 додають по 0,5%.
Обсяг промислового виробництва у ФРН у листопаді збільшився на 1,5% порівняно з попереднім місяцем, повідомило в четвер Федеральне статистичне управління ФРН (Destatis). Аналітики в середньому очікували підвищення на 0,5%, за даними Trading Economics. Згідно з переглянутими даними, у жовтні промвиробництво зменшилося на 0,4%, а не на 1%, як було оголошено раніше.
Сукупний обсяг німецького експорту з поправкою на календарні та сезонні чинники в листопаді підвищився на 2,1% відносно жовтня - до 127,3 млрд євро. Зростання було відзначено вперше за три місяці. Обсяг імпорту знизився на 3,3%, до мінімальних за 5 місяців 107,6 млрд євро, повідомило Destatis.
Помітне зниження на торгах у четвер демонструють акції банків, зокрема Societe Generale (-1,2%), BNP Paribas (-0,7%) і UniCredit (-0,4%), а також автовиробників BMW (-1,2%), Mercedes-Benz (-1,3%), Volkswagen (-0,9%).
Папери найбільшого продуктового ритейлера Великої Британії Tesco втрачають у ціні 1%. Зіставний продаж компанії в третьому фінкварталі, що завершився 23 листопада, зріс на 2,8%, у період різдвяних свят (6 тижнів до 4 січня) - на 3,8%. Tesco підтвердила прогноз операційного прибутку без урахування разових факторів (ключовий показник її операцій) на поточний фінрік на рівні 2,9 млрд фунтів стерлінгів ($3,59 млрд), що виявилося гіршим за консенсус-прогноз аналітиків у 3,07 млрд фунтів, зазначає Market Watch.
Вартість акцій Marks & Spencer (M&S) впала на 5%. Британська мережа універмагів збільшила продаж у третьому фінкварталі (завершився 28 грудня) на 5,6%, до 4,06 млрд фунтів, що виявилося сильнішим за середній прогноз опитаних Visible Alpha експертів (3,96 млрд фунтів). При цьому M&S попередила, що зовнішнє ділове середовище залишається складним, оскільки перспективи економічного зростання, інфляції та процентних ставок є невизначеними.
Водночас у Лондоні дорожчають папери сировинних компаній, зокрема Shell (+1,7%), BP Plc (+0,8%), BHP Group (+1,8%), Glencore (+1,9%).
У Парижі помітно дешевшають акції Kering (-1,5%), Stellantis (-1,4%), Michelin (-1,9%), у Мілані - папери STMicroelectronics (-1,5%), Tenaris (-0,6%), Moncler (-0,4%).
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