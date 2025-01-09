Волл-стріт мало змінився, оскільки інвестори оцінюють долю інфляції

Американські акції в середу закінчили сесію без особливих змін, оскільки інвестори намагалися знайти чіткий напрямок, позаяк інвестори перетравили вплив двох суперечливих наборів даних про зайнятість і звіту, в якому говорилося, що обраний президент Дональд Трамп обмірковує декларацію про надзвичайну економічну ситуацію в країні щодо інфляції.

«Інфляція - це дика карта в 2025 році. Є багато речей, які потенційно можуть призвести до того, що інфляція знову піде вгору», - сказав Чарлі Ріплі, старший інвестиційний стратег Allianz Investment Management.

Протокол засідання Федеральної резервної системи 17-18 грудня показав у середу, що чиновники побачили зростаючий ризик того, що ціновий тиск може залишитися тривким, оскільки політики почали боротися з впливом політики, очікуваної від майбутньої адміністрації Трампа.

Настрої на ринку були нестабільними після того, як CNN повідомило, що Трамп розглядає можливість створення нової митної програми, використовуючи Закон про міжнародні економічні надзвичайні повноваження, який уповноважує президента управляти імпортом під час надзвичайної ситуації в країні.

Прибутковість 10-річних облігацій досягла піку в 4,73%, найвищого рівня з 25 квітня, після чого трохи знизилася в другій половині дня до 4,677%.

Напередодні вступу Трампа на посаду в кінці місяця побоювання з приводу можливих додаткових мит для торгових партнерів США тримають інвесторів в напрузі, оскільки політика Трампа, в тому числі масові депортації і мита, можуть посилити інфляційний тиск.

«Якщо будуть запроваджені ширші мита, це може мати короткостроковий вплив на інфляцію», - сказав Томас Хейз, голова Great Hill Capital LLC. «ФРС буде сидіти склавши руки і спостерігати, чи запровадить він (Трамп) каральні мита, і якщо так, то наскільки цей потенційний інфляційний вплив буде компенсований скороченням державних витрат».

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 106,84 пункту, або на 0,25%, до 42 635,20, S&P 500 - на 9,20 пункту, або на 0,16%, до 5 918,23, а Nasdaq Composite - на 10,80 пункту, або на 0,06%, до 19 478,88.

Вісім з 11 секторів S&P 500 показали зростання, на чолі з індексом охорони здоров'я, який зріс на 0,53%.

Індекс Russell 200, що відслідковує внутрішньо орієнтовані компанії з малою капіталізацією, знизився на 0,52%.

Мегакомпанії змішано зросли разом з Microsoft на 0,52%, в той час як Alphabet і Meta впали на 0,79% і 1,16%, відповідно.

Інвестори також оцінили Національний звіт по зайнятості ADP, який показав, що зростання приватних зарплат різко сповільнилося в грудні, хоча в окремому звіті Департаменту праці говориться, що кількість заявок на допомогу з безробіття за попередній тиждень знизилася.

У п'ятницю уряд публікує свій звіт по зайнятості за грудень.

ФРС залишила процентні ставки незмінними, і трейдери очікують, що перше зниження ставок в цьому році відбудеться в травні або червні, згідно з FedWatch Tool від CME Group.

Голова ФРС Крістофер Уоллер заявив, що інфляція повинна продовжити падіння в 2025 році, що дозволить центральному банку і далі знижувати процентні ставки, хоча і невизначеними темпами.

Акції EBay зросли на 9,86% після того, як компанія Meta Platforms заявила, що запустить тест, який покаже лістинги компаній, що займаються електронною комерцією, на Facebook Marketplace.

Edison International впала на 10,18%. Її каліфорнійська дочірня компанія відключила електроенергію клієнтам, щоб запобігти пошкодженню розподільчих ліній від лісової пожежі.

Акції квантових комп'ютерів Rigetti Computing і IonQ впали більш ніж на 40%, а Quantum Computing - на 39% після того, як глава Nvidia Дженсен Хуанг заявив, що до комп'ютерів, заснованих на новій технології, ще цілих 30 років.

У четвер ринки будуть закриті через національний день жалоби в зв'язку зі смертю колишнього президента Джиммі Картера.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,21 до 1, а на Нью-Йоркській фондовій біржі Nasdaq - 1,98 до 1.

Індекс S&P 500 показав 4 нових 52-тижневих максимуми та 29 нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 42 нових максимуми та 116 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 15,86 мільярдів акцій, порівняно з 12,29 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.