Долар продовжує тиснути на фунт, євро та єну

Долар США продовжив зростання в четвер завдяки зростанню прибутковості казначейських облігацій, що призвело до тиску на єну, фунт стерлінгів і євро, які опинилися поблизу багатомісячних мінімумів на тлі мінливої загрози митних тарифів.

У центрі уваги ринків у 2025 році буде політика новообраного президента США Дональда Трампа, який повернеться в Білий дім 20 січня, і аналітики очікують, що його політика як сприятиме зростанню, так і посилить ціновий тиск.

У середу CNN повідомив, що Трамп розглядає можливість оголошення надзвичайного стану в економіці країни, щоб забезпечити юридичне обґрунтування низки універсальних тарифів для союзників і супротивників. У понеділок газета Washington Post повідомила, що Трамп розглядає більш нюансовані тарифи, що пізніше він спростував.

Наростаюча загроза мит призвела до зростання прибутковості облігацій: у середу прибутковість 10-річних казначейських облігацій США досягла 4,73%, що є найвищим показником з 25 квітня. На азіатскій сесії вона була на рівні 4,6769%.

«Зміна наративу Трампа щодо мит, безсумнівно, вплинула на долар США. Схоже, що до цієї примхливості ринкам доведеться адаптуватися протягом наступних чотирьох років», - сказав Кіран Вільямс, голова Asia FX в InTouch Capital Markets.

«Хоча розмови про мита, ймовірно, підтримають долар США в короткостроковій перспективі, вони також створюють складнощі з невідомими наслідками».

Розпродаж на ринку облігацій залишив долар на висоті і кинув тінь на валютний ринок.

Курс євро знизився до $1,03095, залишаючись близьким до дворічного мінімуму, якого він досяг минулого тижня, оскільки інвестори все ще побоюються, що єдина валюта може впасти до ключової позначки в $1 цього року через невизначеність з митами.

На початку азіатських торгів фунт майже не змінився і склав $1,2353 після найслабшого з квітня падіння в середу, коли прибутковість британських державних облігацій досягла багаторічних максимумів.

«Очевидно, що є причина уважно стежити за ринком облігацій Великобританії, і нещодавня тенденція, безумовно, викликає занепокоєння», - сказав Кріс Уестон, керівник аналітичного відділу Pepperstone.

«Однак ми можемо бути певні, що Банк Англії цього разу більш підготовлений і переглядає інструменти для втручання, якщо ми побачимо дисфункціональний ринок, спричинений подіями з ліквідністю на ринку гілтів (gilt)».

Gilt (позолота) - це зобов'язання уряду Великобританії, деноміновані в фунтах стерлінгів, випущені Казначейством Її Величності та зареєстровані на Лондонській фондовій біржі. Термін «gilt» або «безпека з позолотою» є посиланням на основну характеристику гілтів як інвестицій: їх безпеку.

Падіння цін як на стерлінг, так і на гілти було набагато різкішим у вересні 2022 року під час потрясінь, що послідували за «міні-бюджетом» колишньої прем'єр-міністерки Ліз Трасс.

В результаті індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до шести інших валют, склав 109,03, трохи не дотягнувши до дворічного максимуму, якого він сягнув минулого тижня. Минулого року індекс виріс на 7%, оскільки трейдери скоригували очікування щодо поміркованого темпу зниження ставок в США.

Минулого місяця Федеральна резервна система США сколихнула ринки, спрогнозувавши два зниження ставок до 2025 року, в порівнянні з чотирма, які вона прогнозувала раніше, через занепокоєння щодо інфляції та політики адміністрації Трампа.

Протокол грудневого засідання, опублікований в середу, показав, що центральний банк відзначив нові побоювання щодо інфляції, а чиновники побачили зростаючий ризик того, що плани нової адміністрації можуть уповільнити економічне зростання і підвищити безробіття.

В середу курс єни склав 158,2 за долар, досягнувши майже шестимісячного мінімуму в 158,55, і коливався біля ключової позначки 160, яка змусила Токіо втрутитися на ринок в липні минулого року.

Минулого року єна впала більш ніж на 10% по відношенню до долара і почала стопоритися на початку 2025 року, а трейдери остерігаються нової хвилі інтервенцій напередодні засідання Банку Японії, яке відбудеться пізніше в цьому місяці.

Дані, опубліковані в середу, показали, що в грудні споживчі настрої в Японії погіршилися, що поставило під сумнів думку центрального банку про те, що високі витрати домогосподарств будуть підтримувати економіку і виправдовувати підвищення процентних ставок.