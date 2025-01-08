НБУ у грудні оштрафував три банки

Національний банк у грудні 2024 року застосував до трьох банків та 25 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба НБУ.

Зокрема, на РВС Банк накладено штраф у 135,15 млн грн за неналежні організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Порушення стосувалися обов'язку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань фінмоніторигу, застосовувати ризик-орієнтований підхід, а також автоматизації відповідних процесів і перевірки під час обслуговування клієнтів.

Крім того, банк не дотримувався встановленого Нацбанком порядку розрахунків за валютними операціями і за це був отрафований ще на 50 тис. грн.

На РадаБанк накладено штраф у 2 млн грн за порушення вимог щодо застосування ризик-орієнтованого підходу.

МТБ Банк отримав штраф у 651 тис. грн за невиявлення під час актуалізації даних про клієнта факту належності його кінцевого бенефіціарного власника до осіб, пов'язаних із політично значущими особами.

Ще один штраф, у 200 тис. грн, було накладено за неналежне виконання банком обов'язку щодо здійснення валютного нагляду, незабезпечення всебічного аналізу та перевірки документів про валютні операції.

За систематичне порушення вимог законодавства у сфері фінмоніторингу Нацбанк анулював фінансовій компанії "ІЛК "Веріда Україна" ліцензію на діяльність з правом надання послуги фінансового лізингу. Крім того, компанію оштрафовано на 51 тис. грн.

Фінансова компанія "Фінекспрес" отримала 12,298 млн грн штрафу за неналежні організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Про заходи впливу щодо інших компаній можна дізнатися на сайті регулятора.