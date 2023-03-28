Нацбанк попередив найбільші банки про адміністративні заходи для підвищення ставок за депозитами

Національний банк України (НБУ) може вдатися до адміністративних заходів, щоб стимулювати найбільші банки підвищувати ставки за депозитами населення.

Про це свідчать підсумки дискусії членів Комітету з монетарної політики Національного банку щодо рівня облікової ставки 15 березня, оприлюднені на сайті регулятора.

Учасники дискусії зауважили, що попередні кроки НБУ спонукали банки до активнішого залучення строкових вкладів у національній валюті та стимулювали подальше зростання ставок за депозитами у гривні.

"Однак ставки за строковими депозитами найбільших банків і надалі залишаються недостатньо привабливими для вкладників, ураховуючи високий рівень поточної та очікуваної інфляції. Тож населення з огляду на обмежену кількість привабливих альтернатив для заощаджень і мотиви перестороги надає перевагу збереженню коштів на поточних рахунках", - йдеться у підсумках дискусії.

Члени монетарного комітету Нацбанку вказали, що ця проблема може поглибитися, адже протягом 2023 року дефіцит бюджету залишатиметься значним. З одного боку, це питання може вирішитися в міру поліпшення безпекової ситуації. З іншого боку, війна генерує суттєві ризики для макрофінансової стабільності.

"Отже, НБУ має вжити додаткових заходів для посилення конкуренції банків за строкові вклади і підвищення привабливості гривневих активів, щоб зберегти стійкість валютного ринку та забезпечити стале зниження інфляції", - зазначається у повідомленні.

Більшість членів КМП підтримали й коригування операційного дизайну монетарної політики. Йдеться про зниження ставки за депозитними сертифікатами (ДС) овернайт до 20% і запровадження тримісячного ДС під фіксовану ставку на рівні облікової ставки.

На думку учасників дискусії, які підтримали це рішення, новий операційний дизайн створить більше стимулів для посилення конкуренції банків за строкові кошти вкладників, ніж попередній.

Водночас одразу кілька учасників дискусії зауважили, що марно намагатися суто ринковими методами вирішувати абсолютно неринкову проблему, що наразі склалася.

"Ключові банки, які одночасно є найменш активними з точки зору підвищення ставок, мають неконкурентні переваги в залученні коштів на поточні рахунки. Це суттєво зменшує їх чутливість до ринкових інструментів НБУ. Однак належний відгук саме цих банків на політику НБУ є важливим для зв'язування коштів з поточних рахунків у строкових депозитах", - наводиться позиція цих членів комітету НБУ.

На думку цих членів КМП, яку підтримали решта учасників дискусії, за необхідності ринкові стимули варто посилювати застосуванням адміністративних заходів, доступних НБУ в період дії правового режиму воєнного стану, щоб швидше та ефективніше досягати поставленої мети.

Як повідомлялося, у січні голова правління НБУ Андрій Пишний називав підвищення банками ставок за строковими депозитами "принциповою метою".

Для цього з 11 січня Нацбанк підвищив норматив обов'язкового резервування за поточними рахунками (депозитами до запитання) у гривні та в іноземній валюті на 5 в.п. - відповідно до 5% та 15%. Водночас НБУ дозволив банкам покривати до 50% від загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП.

Крім того, з 11 лютого нормативи формування банками обов'язкових резервів за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках юридичних і фізичних осіб було підвищено ще на 5 відсоткових пунктів. Так, з 5% до 10% зросли нормативи резервування за такими коштами у національній валюті та з 15% до 20% - в іноземній валюті.

Додатково з 11 березня будуть підвищені на 10 відсоткових пунктів нормативи формування банками обов'язкових резервів за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках фізичних осіб як в національній, так і в іноземній валютах.

Крім того, Національний банк ухвалив рішення, що з 11 травня пільгові нормативи формування банками обов'язкових резервів за строковими коштами на рахунках фізосіб у національній (0%) та іноземній валютах (10%) поширюватимуться лише на депозити з початковим строком від трьох місяців. Водночас Водночас НБУ вирішив з 7 квітня знизити ставки за депозитним сертифікатом овернайт до 20%, запровадивши тримісячний депозитний сертифікат (ДС) під фіксовану ставку на рівні облікової ставки.