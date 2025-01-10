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АНАЛІТИКА

Акції в Азії постраждали від невизначеності щодо ставок ФРС та Банку Японії. Дані по заробітній платі в центрі уваги

08:14 10.01.2025 |

Фінанси

 

Більшість азіатських акцій впали в п'ятницю, ознаменувавши слабке завершення першого повного торгового тижня 2025 року, оскільки інвестори залишалися на межі через повільніші темпи зниження процентних ставок у США та потенційне підвищення ставок Банком Японії.

Слабкі дані щодо інфляції в Китаї, опубліковані раніше цього тижня, також вплинули на настрої, як і посилення спекуляцій щодо планів новообраного президента Дональда Трампа щодо торговельних тарифів проти країни.

Регіональні ринки слідували за своїми глобальними аналогами, оскільки «яструбині» сигнали від Федерального резерву цього тижня сприяли ставкам на повільніші темпи пом'якшення монетарної політики в цьому році.

Ф'ючерси на американські фондові індекси впали на азіатських торгах, оскільки інвестори вичікували перед публікацією ключових даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі, які, ймовірно, вплинуть на перспективи процентних ставок.

Японські акції третій день поспіль торгуються в мінусі, оскільки дані по заробітній платі та приватним витратам виявились сильнішими, ніж очікувалось, що підштовхнуло до ставок на те, що Банк Японії може підвищити ставки в січні.

Nikkei 225 впав на 0,6%, а TOPIX втратив 0,5%. За тиждень обидва індекси знизились на 1% та 2,2% відповідно.

Дані про витрати домогосподарств виявились сильнішими, ніж очікувалось, за листопад, і це сталось лише через день після того, як дані показали більше, ніж очікувалось, зростання середніх грошових заробітків.

Високі дані про витрати з'явилися на тлі того, що японські працівники продовжують отримувати вигоду від різкого підвищення заробітної плати, досягнутого на початку 2014 року.

Аналітики зазначають, що високі витрати враховують очікування Банку Японії щодо доброчесного циклу зростання інфляції і можуть призвести до підвищення процентної ставки з боку центрального банку вже в січні.

Єна укріпилась на цій думці, продовжуючи тиснути на японські акції, особливо ті, що мають експортну залежність.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали приблизно на 0,3% кожен, в той час як гонконгський індекс Hang Seng не змінився.

Всі три індекси зазнали тижневих втрат, причому Hang Seng впав на 2,2% після того, як Tencent Holdings Ltd - одна з найбільших компаній, що входять до його складу - цього тижня була додана до чорного списку США.

Додавання - яке було зроблено ще за адміністрації Байдена - викликало занепокоєння щодо того, наскільки жорсткою буде риторика США щодо Китаю після того, як Трамп вступить на посаду 20 січня.

Настрої щодо Китаю були ще більше підірвані слабкими даними по інфляції, опублікованими цього тижня, хоча вони також сприяли деяким прогнозам на додаткові стимулюючі заходи з боку Пекіна.

Азійські ринки були переважно негативними, оскільки апетит до ризику знизився напередодні виходу даних по зайнятості в США.

Австралійський індекс ASX 200 впав на 0,6%, а сінгапурський Straits Times - на 1,5%.

Південнокорейський індекс KOSPI залишається на флеті на тлі політичних потрясінь в країні, коли влада намагалася заарештувати президента Юн Сук Йола через невдалу спробу ввести військовий закон.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказували на флет на відкритті торгів, оскільки в найближчі дні очікується низка ключових звітів індійських корпорацій. Але індекс зазнав значних втрат протягом останніх тижнів на тлі зниження довіри до індійської економіки.
За матеріалами: investing.com
 

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