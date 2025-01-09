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АНАЛІТИКА

НКЦПФР додала до списку ненадійних Hug's, Double Case і ще 6 проєктів

22:27 09.01.2025 |

Фінанси

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла платформу з навчання трейдерів Double Case, ресурс Hug's (ТОВ "Спай") відомого фінансиста Еріка Наймана і ще шість кейсів до списку ненадійних інвестпроєктів.

"Нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики, пов'язані з інвестуванням: через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється, осіб, які зазначають недостовірну інформацію щодо ліцензованої та нібито офіційної діяльності в країнах із розвиненими фінансовими ринками", - наголосили в комісії.

Згідно з оприлюдненими на сайті комісії даними, до переліку ввійшли трейдингові торговельні платформи E8 Markets, Rocket Options Pro, Pocket Broker, Bino Trade, AirMarkets, майнінгова платформа Gomining.

Таким чином, загальна кількість проєктів у списку сягнула 345, їхній повний список розміщено на офіційному сайті НКЦПФР у розділі "Захист прав інвесторів".

Найман повідомив виданню "Економічна правда", що запит Комісії з проханням відповісти протягом п'яти днів на запитання було отримано тільки 8 січня. На його думку, на ведення інформаційних курсів ліцензія не потрібна, тому рішення регулятора необґрунтоване.

Фінансист додав, що якщо реальною причиною претензій є його резонансні пости у фейсбук, то нехай НКЦПФР адресує їх безпосередньо йому, а не ТОВ "Спай".

Згідно з інформацією на сайті Double Сase, вона працює на ринку з 2004 року, а з 2008 року вирішила сфокусуватися на освітній сфері. З 2021 року компанія суттєво розширила свою присутність і нині має по три офіси в Києві та Кишиневі й по два в Одесі та Львові, а її клієнти можуть працювати через брокера Pelliron Universal Inc.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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