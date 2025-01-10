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Зростання долара продовжилося перед публікацією даних по зайнятості в США
08:41 10.01.2025 |
У п'ятницю долар, схоже, продовжив свою найдовшу тижневу серію перемог за останній рік, підтриманий зростанням прибутковості облігацій і очікуванням чергової сильної статистики по зайнятості в США.
Цього тижня долар виріс на 0,5% по відношенню до єни до 158,03 єни і додав більше 1% по відношенню до кволого британського фунта, який впав до 14-місячного мінімуму на тлі розпродажу котирувань і занепокоєння щодо британських фінансів.
Долар очікує в цілому стабільний тиждень на фоні євро, який купують по $1,0926, і він досягнув невеликого зростання по відношенню до австралійського та новозеландського долара.
Індекс долара зростає шостий тиждень поспіль, що є найдовшим періодом після 11-тижневої серії у 2023 році, оскільки економіка США продовжує виглядати сильною на тлі слабкості в інших країнах.
Вранці в п'ятницю в Азії індекс стабільно виріс на 0,25% до 109,18.
«Ми сумніваємося, що долару потрібно віддавати більшу частину своїх нещодавніх досягнень», - сказав Кріс Тернер, голова глобального ринкового відділу ING, відзначивши струс довгих позицій у фунтах стерлінгів і ризики для зростання долара через дані по зайнятості в США, які вийдуть пізніше в цей день.
«Незважаючи на ризик фіксації прибутку, (індекс долара) знайшов хорошу підтримку нижче 108 на початку цього тижня».
Останній раз фунт стерлінгів був трохи слабшим на рівні $1,2295, після того, як на початку тижня досяг 14-місячного мінімуму в $1,2239. Австралійський і новозеландський долари тримаються біля багаторічних мінімумів, причому австралієць - останній раз на рівні $0,6190 - наблизився до мінімуму 2022 року на рівні $0,6170.
Новозеландський долар також тестує свій мінімум 2022 року на рівні $0,5512 і востаннє був на рівні $0,5594.
Очікується, що дані по зайнятості в несільськогосподарському секторі США покажуть, що в грудні було додано 150 000 робочих місць, а рівень безробіття залишився на рівні 4,2%.
Натяк на щось набагато сильніше додасть аргументів на користь меншого зниження ставок ФРС і може викликати черговий раунд розпродажів на неспокійних ринках облігацій.
Президент ФРБ Філадельфії Патрік Харкер заявив, що очікує, що центральний банк США знизить процентні ставки, але додав, що негайного зниження не потрібно.
Ринки вже знизили очікування зниження ставок у США до 40 базисних пунктів у 2025 році, тоді як занепокоєння щодо потенційно інфляційної політики новообраного президента Дональда Трампа сприяли зростанню довгострокових прибутковостей.
Дохідність десятирічних казначейських облігацій цього тижня зросла майже на 9 базисних пунктів до 4,68% і збільшилася на 96 б.п. з середини вересня.
Дохідність десятирічних гілтів (gilt yields) цього тижня зросла на 22 базисних пункти до 4,805%.
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