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Ф'ючерси на американські фондові індекси знижуються на даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі

07:54 10.01.2025 |

Фінанси

 

Ф'ючерси на американські фондові індекси впали в четвер ввечері на тлі постійних побоювань щодо уповільнення темпів зниження процентних ставок у 2025 році, а прийдешні дані по зайнятості в несільськогосподарському секторі нададуть більше інформації про економіку.

Сезон звітності за четвертий квартал також має розпочатися наступного тижня, і багато великих банків будуть готові до цього.

Обсяги торгів були низькими через вихідний день в четвер на честь смерті колишнього президента Джиммі Картера.

Індекси Уолл-стріт неспокійно розпочали 2025 рік, оскільки яструбині сигнали з боку Федеральної резервної системи і невизначеність щодо політики новообраного президента Дональда Трампа вплинули на апетит до ризику.

Ф'ючерси на S&P 500 впали на 0,3% до 5 942,50 пунктів, а ф'ючерси на Nasdaq 100 впали на 0,3% до 21 287,75 пунктів. Ф'ючерси на Dow Jones Futures впали на 0,2% до 42 809,0 пунктів.

Основна увага зараз прикута до даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі за грудень, які мають бути опубліковані в п'ятницю, щоб отримати більше інформації про ринок праці та подальшу динаміку процентних ставок.

Очікується, що зміцнення ринку праці дасть ФРС ще більше простору для зниження процентних ставок повільнішими темпами. Побоювання уповільнення ринку праці були однією з головних мотивацій для ФРС знизити ставки на 1% у 2024 році.

Але центральний банк знизив прогноз зниження ставок у 2025 році, посилаючись на занепокоєння щодо стійкої інфляції. Протокол грудневого засідання ФРС, опублікований в середу, також показав, що політики стурбовані інфляційним впливом протекціоністської політики Трампа.

Дохідність казначейських облігацій і долар різко зросли після оприлюднення протоколу в середу, що ще більше посилило тиск на Уолл-стріт.

Сезон звітності за четвертий квартал розпочнеться наступного тижня, коли кілька великих банків, включаючи JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Company, Goldman Sachs Group Inc і Citigroup Inc, опублікують свої звіти в середу.

Перед цим у п'ятницю про прибутки повідомлять Delta Air Lines Inc і Walgreens Boots Alliance Inc.

Основна увага буде зосереджена на тому, чи стійкість американської економіки призвела до зростання корпоративних прибутків, а також на тому, чи змогли акції технологічних компаній, які були ключовим драйвером Уолл-стріт у 2024 році, зберегти зростання своїх прибутків.

Інвестори також стежитимуть за будь-якими ознаками зростання прибутків за межами технологічного сектору.

За матеріалами: investing.com
 

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