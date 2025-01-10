Ціни на золото стабілізувалися на тлі зростання заробітної плати в несільськогосподарському секторі

Ціни на золото трохи зросли на азіатських торгах в п'ятницю і були на шляху до деякого тижневого зростання, оскільки підвищена невизначеність щодо процентних ставок і торговельних тарифів в США сприяла зростанню попиту на активи-прихістки.

Але зміцнення долара напередодні важливого звіту по ринку праці, який має бути опублікований цього дня, обмежило будь-яке значне зростання золота, так само як і яструбині сигнали з боку Федеральної резервної системи.

О 06:58 EET cпотове золото подорожчало на 0,1% до 2672,12 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото з терміном дії в лютому виросли на 0,2% до 2695,74 доларів за унцію.

Спотові ціни цього тижня зросли приблизно на 1,5%, оскільки зростання економічної невизначеності стимулювало певний попит на жовтий метал як засіб захисту.

Ринки перебували в напрузі напередодні даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі за грудень, які мають бути опубліковані сьогодні, що, ймовірно, вплине на перспективи ставок в США.

Дані по зайнятості постійно перевершували очікування протягом останнього року на тлі тривалої стійкості на ринку праці. Ця тенденція дає ФРС більше простору для роздумів про майбутнє зниження ставок.

Протокол грудневого засідання центрального банку показав цього тижня, що політики обережно ставляться до подальшого зниження процентних ставок на тлі тривкої інфляції та ознак стійкості на ринку праці.

Чиновники ФРС також висловлювали певне занепокоєння щодо інфляційного тиску через протекціоністську та експансіоністську політику новообраного президента Дональда Трампа. Очікується, що невизначеність щодо його планів зростатиме до його інавгурації 20 січня.

Інші дорогоцінні метали зросли в п'ятницю. О 07:12 EET ф'ючерси на платину зросли на 0,9% до $993,20 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,5% до $31,160 за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь продовжили зростання, оскільки слабкі економічні показники Китаю, найбільшого імпортера, продовжували стимулювати ставки на те, що Пекін істотно збільшить свої зусилля по стимулюванню економіки в 2025 році.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,5% до $9 123,50 за тонну, а березневі ф'ючерси на мідь зросли на 0,5% до $4,3355 за фунт.

Слабкі дані по інфляції в Китаї, опубліковані в четвер, викликали припущення, що Пекін буде підштовхувати до розблокування додаткових стимулів, особливо фіскальних заходів, спрямованих на підтримку приватних витрат.

Очікується, що загроза підвищення торговельних тарифів США також підштовхне Пекін до надання додаткових стимулів для захисту китайської економіки, яка вже бореться з багаторічним млявим зростанням.

Китай є найбільшим у світі імпортером міді, і це суттєво впливає на ціни на мідь на тлі побоювань, що попит у країні сповільниться через економічні негаразди.