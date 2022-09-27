Американські індекси 26 вересня закрилася в мінусі, Dow підтвердив ведмежий ринок

У понеділок Уолл-стріт поринула в ведмежий ринок: індекси S&P 500 і Dow закрилися в мінусі, оскільки інвестори побоювалися, що агресивна кампанія Федеральної резервної системи боротьби з інфляцією може призвести до різкого спаду економіки США.

Після двох тижнів переважно стійких втрат на фондовому ринку США промисловий індекс Доу-Джонса підтвердив, що з початку січня він перебуває на ведмежому ринку. Індекс S&P 500 підтвердив у червні, що він знаходиться на ведмежому ринку, а в понеділок він завершив сесію нижче за мінімум закриття середини червня, продовживши загальний розпродаж цього року.

Після того, як минулої середи ФРС повідомила, що високі відсоткові ставки можуть зберегтися до 2023 року, S&P 500 відмовився від останніх досягнень, досягнутих під час літнього ралі.

"Інвестори просто викидають рушник", - сказав Джейк Долархайд, головний виконавчий директор Longbow Asset Management у Талсі, штат Оклахома. «Це невизначеність щодо максимальної позначки ставки за федеральними фондами. Це 4,6% чи 5%? Десь у 2023 році?»

Довіра біржових трейдерів також була підірвана різкими змінами на світовому валютному ринку, коли фунт стерлінгів досяг рекордно низького рівня через побоювання, що фінансовий план нового британського уряду, опублікований у п'ятницю, загрожує ударом по фінансах країни.

Це додало додатковий рівень волатильності до ринків, де інвестори стурбовані глобальною рецесією на тлі високої інфляції, яка триває десятиліттями. Індекс волатильності CBOE коливався поблизу тримісячних максимумів.

На даний час індекс Доу-Джонса впав на 20,5% порівняно з рекордно високим рівнем закриття 4 січня. Згідно з широко використовуваним визначенням, закінчення сесії на 20% або більше нижче рекордно високого рівня закриття підтверджує, що індекс Доу-Джонса знаходиться на ведмежому ринку з моменту досягнення свого січневого рекордного рівня.

S&P 500 ще не опустився нижче за свій внутрішньоденний мінімум 17 червня. 2022 року він упав приблизно на 23%.

На сесії в понеділок індекс Dow Jones Industrial Average впав на 1,11% до 29 260,81 пунктів, у той час як S&P 500 втратив 1,03% до 3 655,04 пунктів.

Індекс Nasdaq Composite впав на 0,6% - до 10 802,92 пункту.

Десять із 11 галузевих індексів S&P 500 впали через падіння на 2,6% у сфері нерухомості та енергетики.

Зростання акцій Amazon і Costco Wholesale Corp допомогло обмежити втрати Nasdaq.

Акції операторів казино Wynn Resorts, Las Vegas Sands Corp та Melco Resorts & Entertainment підскочили з 11,8% до 25,5% після того, як Макао планував відкритися для туристичних груп із материкового Китаю у листопаді вперше майже за три роки.

Обсяг на біржах США становив 11,9 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,2 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Кількість випусків, що падають, на NYSE перевищувала кількість зростаючих у співвідношенні 5,37 до 1; На Nasdaq співвідношення 2,31 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 не показав нових 52-тижневих максимумів та 120 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 16 нових максимумів та 594 нових мінімуму.