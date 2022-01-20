Рост доходности еврооблигаций стимулирует выход нерезидентов из ОВГЗ и косвенно формирует основное давление на гривню – банкиры

Рост доходности еврооблигаций стимулирует выход нерезидентов из облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) и косвенно формирует основное давление на гривню, полагают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" банкиры.

"Наращивание продажи еврооблигаций привело к падению их цены и росту доходности (...) На фоне вышеупомянутых факторов с начала года нерезиденты снизили свои портфели ОВГЗ на 5,7 млрд грн, в результате чего на вторичном ОВГЗ повысились ставки доходности. На валютном рынке именно нерезиденты формируют основное давление на гривню", – сказал в комментарии агентству директор департамента казначейско-инвестиционных услуг Укрэксимбанка Антон Болдырев.

По его словам, текущий рост ставок по украинским еврооблигациям вызван усилением геополитической напряженности вокруг Украины и относительно низкой ликвидностью рынка еврооблигаций. В частности, наращивание продажи еврооблигаций привело к падению их цены и росту доходности с 6 п.п. в начале декабря до доходности выше 20 п.п. на коротком сегменте кривой (с погашением в сентябре 2022 года).

В то же время Болдырев ожидает, что при нормализации геополитического состояния и информационного фона доходность быстро возвратится к декабрьским уровням.

В свою очередь директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько отмечает, что прямого влияния на внутренний рынок заимствований рост доходности по украинским еврооблигациям не имеет, однако косвенно этот процесс оказывает влияние сразу по нескольким направлениям.

"Первый и самый очевидный вывод – в текущих условиях для нас рынок международного капитала полностью закрыт. Не может быть и речи о выпуске каких-то новых облигаций. На них сейчас просто не найдется покупателей", – указала эксперт.

Кроме того, доходность суверенных облигаций рынки воспринимают как один из ключевых индикаторов риска в целом по стране, который считывается и вызывает соответствующую реакцию инвесторов, что проявляется, в том числе, и в выходе из внутренних долговых инструментов. В частности, с начала года портфель ОВГЗ нерезидентов сократился на 5,9 млрд грн, что оказывает двойное влияние на рынок.

"Зачастую, покупателями этого долга на вторичном рынке выступают украинские банки. Часть оказывается в портфелях физических и юридических лиц. Кроме прочего, это означает, что у Министерства финансов сужается возможность для новых привлечений на внутреннем рынке – часть потенциального спроса перенаправляется на вторичный рынок, где на фоне распродаж бумаг нерезидентами можно получить большую доходность", – пояснила Золотько.

По ее словам, в итоге это вынуждает Министерство финансов прибегать к повышению ставок на внутреннем рынке и в целом увеличивает стоимость госдолга.

"Разумеется, в текущих условиях вложения в высокодоходные ОВГЗ на вторичном рынке становятся для банков более предпочтительными, чем кредитование. Риски по таким инструментам все равно ниже, а ликвидность и доходность существенно выше. В теории это действительно может вызвать рост ставок по кредитам", – добавила банкир.

В то же время она отметила, что говорить о таком эффекте на коротком временном отрезке не совсем корректно, так как ситуация может развернуться в любой момент и высокая доходность украинских бумаг приведет к противоположному эффекту.

"К примеру, нерезиденты, хорошо знакомые с украинской сезонностью, особенно активно заходят в гривневые ОВГЗ в начале года, когда курс доллара находится на пиковых отметках. Такая тактика позволяет им получать дополнительную доходность на курсовой разнице", – пояснила Золотько.

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка добавила, что хотя новостной фон не позволяет говорить о каком-то притоке инвестиций, в случае деэскалации все может очень быстро поменяться и эффект переноса на кредитные ставки при этом будет минимальным.