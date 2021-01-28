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Золото дешевеет 28 января на укреплении доллара
08:12 28.01.2021 |
Стоимость золота в четверг утром снижается на фоне укрепления курса доллара после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.10 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,5%, или на 9,35 доллара, до 1835,55 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,9%, до 25,16 доллара за унцию.
Давление на котировки драгоценного металла оказывает укрепление доллара к мировым валютам, которое наблюдается вторую торговую сессию подряд. Более дорогой доллар негативно отражается на стоимости золота, делая его менее доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.
Рынки также отреагировали на итоги заседания Федрезерва. Регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что продолжит выкуп активов по 120 миллиардов в месяц до обеспечения существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.
"Рынок, похоже, очень разочарован ФРС. Мы не получили никакой дополнительной информации относительно политики и перспектив стимулирования, так что это стало причиной снижения рисковых активов, подтолкнуло доллар и отразилось на золоте", - сказал агентству Рейтер аналитик IG Market Кайл Родда (Kyle Rodda).
Аналитик также сказал, что цены на золото находятся "в краткосрочном периоде консолидации", ожидая дальнейших сигналов о дополнительном денежно-кредитном стимулировании, которые могут повлиять на их динамику в том или ином направлении. При этом Родда отметил, что в настоящее время привлекательность золота несколько снизилась.
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