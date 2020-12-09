Финансовые новости
- |
- 09.12.20
- |
- 04:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа в 6 раз, повысив ставки
Министерство финансов на состоявшемся 8 декабря аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 15,96 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.
Министерство финансов предложило инвесторам семь выпусков ценных бумаг в национальной валюте (сроком обращения 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 2 года, 4 года и 5 лет) и один - в долларах США (сроком обращения 1 год).
От размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет было привлечено 10,2 млрд грн.
В том числе трехмесячные ОВГЗ были размещены на 3,34 млрд грн под 10% годовых (повышение ставки на 11 базисных пунктов), шестимесячные - на 1,02 млрд грн под 10,49% (+23 б.п), годичные - на 1,86 млрд грн под 11,22% (+29 б.п.), двухлетние - на 824,4 млн грн под 11,67% (+27 б.п.), четырехлетние - на 313,85 млн грн под 11,89% (+19 б.п.), пятилетние - на 2,84 млрд грн под 12,04%.
В свою очередь, от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено $204 млн. Средневзвешенная ставка доходности по ОВГЗ в долларах США составила 3,79%, увеличившись на 2 базисных пункта, по сравнению с предыдущим аукционом.
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|142
|143
|144
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000213219
|Доразмещение UA4000194468
|Доразмещение UA4000213300
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|-
|-
|-
|Дата проведения
|08.12.2020
|08.12.2020
|08.12.2020
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|09.12.2020
|09.12.2020
|09.12.2020
|Срок оплаты процентов
|−
|16.12.2020
|−
|Срок оплаты процентов
|−
|16.06.2021
|−
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|83,75
|-
|Номинальный уровень доходности. %
|7,50
|16,75
|10,42
|Срок обращения (дней)
|84
|189
|322
|Дата погашения
|03.03.2021
|16.06.2021
|27.10.2021
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|4 926 502 000
|1 016 471 000
|2 208 185 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|3 416 502 000
|916 471 000
|2 048 185 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|7 424 975 000
|4 182 784 000
|3 843 122 000
|Количество поданных заявок. шт
|16
|21
|20
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|11
|20
|19
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|11,95
|11,00
|11,95
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|10,00
|10,45
|11,00
|Установленная доходность. %
|10,00
|10,50
|11,50
|Средневзвешенная доходность. %
|10,00
|10,49
|11,22
|Поступление в бюджет
|3339630705,00
|1018472972,30
|1863733134,14
Данные: Минфин Украины
|Номер аукциона
|145
|146
|147
|148
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000207682
|Доразмещение UA4000207880
|Доразмещение UA4000204150
|Доразмещение UA4000211502 (ном. в $)
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|-
|-
|-
|-
|Дата проведения
|08.12.2020
|08.12.2020
|08.12.2020
|08.12.2020
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|09.12.2020
|09.12.2020
|09.12.2020
|09.12.2020
|Срок оплаты процентов
|17.02.2021
|26.05.2021
|03.03.2021
|22.04.2021
|Срок оплаты процентов
|18.08.2021
|24.11.2021
|01.09.2021
|21.10.2021
|Срок оплаты процентов
|16.02.2022
|25.05.2022
|02.03.2022
|Срок оплаты процентов
|17.08.2022
|23.11.2022
|31.08.2022
|Срок оплаты процентов
|15.02.2023
|24.05.2023
|01.03.2023
|Срок оплаты процентов
|22.11.2023
|30.08.2023
|Срок оплаты процентов
|22.05.2024
|28.02.2024
|Срок оплаты процентов
|28.08.2024
|Срок оплаты процентов
|26.02.2025
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|49,20
|49,95
|79,20
|17,50
|Номинальный уровень доходности. %
|9,84
|9,99
|15,84
|3,50
|Срок обращения (дней)
|798
|1 260
|1 540
|316
|Дата погашения
|15.02.2023
|22.05.2024
|26.02.2025
|21.10.2021
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|928 183 000
|330 000 000
|2 687 068 000
|217 766 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|828 183 000
|330 000 000
|2 437 068 000
|203 616 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|3 951 059 000
|2 662 471 000
|36 302 224 000
|396 025 000
|Количество поданных заявок. шт
|13
|7
|28
|40
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|11
|7
|26
|34
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|12,00
|12,00
|13,00
|4,50
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|11,40
|11,70
|11,75
|3,70
|Установленная доходность. %
|11,75
|12,00
|12,25
|3,80
|Средневзвешенная доходность. %
|11,67
|11,89
|12,04
|3,79
|Поступление в бюджет
|824399181,86
|313849700,00
|2839788365,64
|204066380,90
Как сообщалось, ранее министр финансов Сергей Марченко отмечал сложности с осуществлением заимствований для финансирования дефицита госбюджета из-за низкого спроса на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) при том, что процентные ставки достаточно высоки.
"Например, по трехмесячным облигациям при учетной ставке 6% и инфляции 2,4% мы занимаем под 10%. Мы считаем это несправедливым с одной стороны, но, понимая, что это рынок, мы готовы принимать ситуацию на рынке", - сказал Марченко.
Напомним, на прошлой неделе Министерство привлекло от продажи ОВГЗ 2,66 млрд грн. Львиная доля средств поступила от размещения самых коротких трехмесячных ОВГЗ под 9,89% годовых, тогда как еще в начале ноября Минфин размещал такие бумаги под 7,5% годовых.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Реванш «ватных» сил в приграничных районах: Где ОПЗЖ сформирует плацдарм на парламентские выборы
ТОП-НОВОСТИ
|Банки вовсю добывают данные о своих заемщиках от мобильных операторов
|Момент для плана «Б»: Почему разговор Путина с Меркель не обрадует Зеленского
|Унижение выборами. Почему ОПЗЖ выиграла Кривой Рог у Зеленского
|В декларациях можно врать. Почему судьи КСУ торжествуют победу над Зеленским
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 08.12.20
|Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа в 6 раз, повысив ставки
|НКЦБФР допустила акции Facebook, Tesla, Netflix и Microsoft к обращению в Украине
|Рожкова: Качество активов - одна из основных проблем страхового рынка non-life Украины
|Спрос на украинские гособлигации низкий, несмотря на повышение ставок, - Марченко
|Доллар 8 декабря снижается к евро и растет к иене, фунт существенно дешевеет
Это интересно
|Суд в США временно запретил властям ограничивать работу TikTok
|Глава Volkswagen рассказал, когда начнутся продажи беспилотных машин
|Обновлённый грузовой корабль SpaceX Dragon успешно состыковался с МКС
|Ущерб от хакерских атак в мире превысил триллион долларов
|К 2023 году у Китая будут собственные литографические сканеры для 20-нм технологии
|Боб Дилан продал права на все свои песни
|Седан BMW i4 выйдет на рынок в двух мощных версиях