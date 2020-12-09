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АНАЛИТИКА

Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа в 6 раз, повысив ставки

23:22 08.12.2020 |

Финансы, Экономика

Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа в 6 раз, повысив ставки

 

Министерство финансов на состоявшемся 8 декабря аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 15,96 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

Министерство финансов предложило инвесторам семь выпусков ценных бумаг в национальной валюте (сроком обращения 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 2 года, 4 года и 5 лет) и один - в долларах США (сроком обращения 1 год).

От размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет было привлечено 10,2 млрд грн.

В том числе трехмесячные ОВГЗ были размещены на 3,34 млрд грн под 10% годовых (повышение ставки на 11 базисных пунктов), шестимесячные - на 1,02 млрд грн под 10,49% (+23 б.п), годичные - на 1,86 млрд грн под 11,22% (+29 б.п.), двухлетние - на 824,4 млн грн под 11,67% (+27 б.п.), четырехлетние - на 313,85 млн грн под 11,89% (+19 б.п.), пятилетние - на 2,84 млрд грн под 12,04%.

В свою очередь, от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено $204 млн. Средневзвешенная ставка доходности по ОВГЗ в долларах США составила 3,79%, увеличившись на 2 базисных пункта, по сравнению с предыдущим аукционом.

Итоги аукционов государственных облигаций

Номер аукциона142143144
Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000213219 Доразмещение UA4000194468 Доразмещение UA4000213300
Номинальная стоимость 1 000 1 000 1 000
Количество выставленных облигаций, шт, - - -
Дата проведения 08.12.2020 08.12.2020 08.12.2020
Дата оплаты за приобретенные облигации 09.12.2020 09.12.2020 09.12.2020
Срок оплаты процентов 16.12.2020
Срок оплаты процентов 16.06.2021
Размер купонного платежа на одну облигацию - 83,75 -
Номинальный уровень доходности. % 7,50 16,75 10,42
Срок обращения (дней)84189322
Дата погашения 03.03.2021 16.06.2021 27.10.2021
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 4 926 502 000 1 016 471 000 2 208 185 000
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 3 416 502 000 916 471 000 2 048 185 000
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 7 424 975 000 4 182 784 000 3 843 122 000
Количество поданных заявок. шт 16 21 20
Количество удовлетворенных заявок. шт 11 20 19
Максимальный уровень доходности облигаций. % 11,95 11,00 11,95
Минимальный уровень доходности облигаций. % 10,00 10,45 11,00
Установленная доходность. % 10,00 10,50 11,50
Средневзвешенная доходность. % 10,00 10,49 11,22
Поступление в бюджет3339630705,001018472972,301863733134,14

Данные: Минфин Украины


Номер аукциона145146147148
Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000207682 Доразмещение UA4000207880 Доразмещение UA4000204150 Доразмещение UA4000211502 (ном. в $)
Номинальная стоимость 1 000 1 000 1 000 1 000
Количество выставленных облигаций, шт, - - - -
Дата проведения 08.12.2020 08.12.2020 08.12.2020 08.12.2020
Дата оплаты за приобретенные облигации 09.12.2020 09.12.2020 09.12.2020 09.12.2020
Срок оплаты процентов 17.02.2021 26.05.2021 03.03.2021 22.04.2021
Срок оплаты процентов 18.08.2021 24.11.2021 01.09.2021 21.10.2021
Срок оплаты процентов 16.02.2022 25.05.2022 02.03.2022  
Срок оплаты процентов 17.08.2022 23.11.2022 31.08.2022  
Срок оплаты процентов 15.02.2023 24.05.2023 01.03.2023  
Срок оплаты процентов   22.11.2023 30.08.2023  
Срок оплаты процентов   22.05.2024 28.02.2024  
Срок оплаты процентов    28.08.2024  
Срок оплаты процентов    26.02.2025  
Размер купонного платежа на одну облигацию 49,20 49,95 79,20 17,50
Номинальный уровень доходности. % 9,84 9,99 15,84 3,50
Срок обращения (дней)7981 2601 540316
Дата погашения 15.02.2023 22.05.2024 26.02.2025 21.10.2021
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 928 183 000 330 000 000 2 687 068 000 217 766 000
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 828 183 000 330 000 000 2 437 068 000 203 616 000
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 3 951 059 000 2 662 471 000 36 302 224 000 396 025 000
Количество поданных заявок. шт 13 7 28 40
Количество удовлетворенных заявок. шт 11 7 26 34
Максимальный уровень доходности облигаций. % 12,00 12,00 13,00 4,50
Минимальный уровень доходности облигаций. % 11,40 11,70 11,75 3,70
Установленная доходность. % 11,75 12,00 12,25 3,80
Средневзвешенная доходность. % 11,67 11,89 12,04 3,79
Поступление в бюджет824399181,86313849700,002839788365,64204066380,90

Как сообщалось, ранее министр финансов Сергей Марченко отмечал сложности с осуществлением заимствований для финансирования дефицита госбюджета из-за низкого спроса на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) при том, что процентные ставки достаточно высоки.

"Например, по трехмесячным облигациям при учетной ставке 6% и инфляции 2,4% мы занимаем под 10%. Мы считаем это несправедливым с одной стороны, но, понимая, что это рынок, мы готовы принимать ситуацию на рынке", - сказал Марченко.

Напомним, на прошлой неделе Министерство привлекло от продажи ОВГЗ 2,66 млрд грн. Львиная доля средств поступила от размещения самых коротких трехмесячных ОВГЗ под 9,89% годовых, тогда как еще в начале ноября Минфин размещал такие бумаги под 7,5% годовых.
По материалам: БизнесЦензор
 

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