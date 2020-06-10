Банкиры ожидают снижения учетной ставки НБУ 11 июня минимум на 1 п.п.

Национальный банк Украины (НБУ) 11 июня может снизить учетную ставку на 1-2,5 процентных пункта (п.п.) с нынешних 8%, а к концу года - до 5%, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" банкиры.

"На сегодняшний день однозначный прогноз - уменьшение учетной ставки. Насколько существенным будет понижение, остается под вопросом. С учетом довольно низкого показателя инфляции в мае и в целом с начала года, а также принимая во внимание риторику НБУ и других институтов власти, думаю, понижение может быть значительным - от 1,5 п.п. до 2,5 п.п.", - сообщил директор департамента риск-менеджмента Аккордбанка Николай Войткив.

Он отметил, что при сохранении существующих трендов уровень показателя к концу года может быть снижен до исторически минимальных значений. Вместе с тем, добавил Войткив, инфляция в четвертом квартале может ускориться ввиду активизации внутреннего спроса, прогнозного невысокого урожая зерновых и увеличения цен на энергоносители.

"Уровень учетной ставки, судя по всему, остановится на значении около 5%", - резюмировал эксперт.

Как сообщил главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен банка Аваль Сергей Колодий, банк ожидает, что НБУ снизит учетную ставку 11 июня минимум на 1 п.п. - до 7%, но не исключает вероятности более стремительного уменьшения показателя - до 6-6,5%.

"Снижение учетной ставки является логичной реакцией на то, что с декабря-2019 показатель инфляции (ИПЦ г/г, %) находится на уровне ниже нижней границы коридора целевого показателя ИПЦ, установленного НБУ, который сейчас составляет 5% + - 1. Актуальная статистика по динамике ИПЦ в мае (1,7% г/г) только повышает вероятность более стремительного снижения учетной ставки НБУ", - отметил он.

Эксперт добавил, что чрезмерно низкий уровень инфляции и необходимость проведения стимулирующей монетарной политики одновременно будут способствовать дальнейшему снижению учетной ставки.

Он полагает, что при неизменности макроэкономической ситуации к концу года НБУ снизит учетную ставку до 6%, вместе с тем при сохранении относительно низких темпов инфляции до конца 2020 года показатель может достигнуть и 5%.

"Мы ожидаем снижения учетной ставки на 1 п.п. - до 7% на заседании правления НБУ 11 июня. Этому будет способствовать удержание инфляции на низком уровне по итогам мая, и одобрение директорами МВФ новой программы сотрудничества, которая позволит получить первый транш финансирования уже в июне", - сообщил директор департамента стратегии Кредобанка Роман Лепак.

Он прогнозирует, что во втором полугодии регулятор продолжит снижать учетную ставку, но более медленными темами - до 5,5-6% к концу 2020 года.

"Такой уровень учетной ставки ниже 7%, которые прогнозировал на конец года сам НБУ еще недавно. Однако сейчас вероятность большего смягчения монетарной политики в этом году возросла, поскольку последняя экономическая статистика свидетельствует об углублении спада в экономике из-за введенных карантинных мероприятий, а значит, потребуются более решительные действия для оживления кредитования и поддержки деловой активности в Украине", - пояснил эксперт.

По словам начальника отдела по работе с инвесторами банка "Кредит Днепр" Андрея Приходько, вполне возможно, что 11 июня правление НБУ снизит учетную ставку еще на 1 п.п. - до 7%, однако эффект от снижения учетной ставки с последующим падением ставок по депозитам будет возможен только если регулятор продолжит активно кредитовать украинские банки, частично замещая дорогой клиентский ресурс.

"Теоретически украинские заемщики также могут получить доступ к более дешевому финансированию, однако снижение учетной ставки никак не повлияет на риск-аппетит украинских банков, которые сейчас очень сдержанно относятся к кредитованию новых заемщиков", - уточнил эксперт.

Как сообщил начальник аналитического отдела Альфа-Банка Алексей Блинов, наиболее вероятным решением 11 июня ему представляется снижение учетной ставки на 1,5 п.п. - до 6,5% годовых.

"В мае инфляция замедлилась до 1,7% в годовом выражении, обновив минимум с начала 2014 года. Это подтверждает тезис о том, что нынешний кризис в краткосрочной перспективе несет намного больше дефляционного давления на цены, чем инфляционного. Фактическая инфляция остается гораздо ниже целевого диапазона 4-6% и прогноза НБУ на конец второго квартала (4,8%). Существует большая вероятность, что фактическая инфляция так и будет оставаться ниже целевого диапазона 4-6% на протяжении предстоящих месяцев, и заметное ускорение с возможным возвратом в целевой диапазон произойдет только зимой", - обосновал свой прогноз эксперт.

Он также уточнил, что после снижения учетной ставки 11 июня показатель останется положительным как в отношении фактической, так и в отношении ожидаемой инфляции.

"Вполне вероятно, что 11 июня мы увидим не последнее снижение учетной ставки в 2020 году", - отметил Блинов.

По словам руководителя инвестиционного бизнеса UKRSIBBANK BNP Paribas Group Сергея Ягнича, НБУ может снизить учетную ставку на 1-2 п.п.

"Дальнейшее ослабление монетарной политики и последующее удешевление финансовых ресурсов позволит сгладить эффект резкого падения доходов бизнесов и избежать накопления более глубоких финансовых дисбалансов", - отметил он, добавив, что решительности НБУ должны также придать замедление инфляции в мае до рекордных 1,7% г/г и утверждение новой программы сотрудничества с МВФ.

Эксперт уточнил, что сжатие потребительского спроса после введения карантинных мер и на фоне падения уровня доходов населения оставило нереализованным риск ускорения инфляции после заметного ослабления курса гривни к доллару в марте.

Ягнич полагает, что в течение лета рост потребительских цен может ускориться, учитывая низкую базу прошлого года, вместе с тем он не исключает, что центробанку придется прибегнуть к стимулированию инфляции для ускорения восстановления уровня доходов, в том числе госбюджета.

"Что касается МВФ, то сотрудничество с Фондом в последнее время все чаще воспринимается как некий маркер или рейтинг благонадежности суверена, нежели просто очередной государственный заем. Это, соответственно, прямо влияет на активность экономических агентов в стране, и, в частности, наиболее качественных из них. То есть, ожидаемое удешевление финансовых ресурсов после снижения учетной ставки, предположительно, не повлечет возникновение кредитного пузыря", - отметил эксперт.

Как сообщил начальник отдела рыночных исследований банка "Пивденный" Сергей Дробот, банк ожидает, что НБУ перейдет к мягкой монетарной политике в ближайшее время для возвращения уровня инфляции в целевой диапазон. Он уточнил, что несмотря на девальвацию гривни, уровень инфляции сохраняется на критически низком уровне уже не первый месяц.

Коме того, утверждение программы сотрудничества с МВФ будет способствовать значительному усилению финансовой стабильности страны, что позволит НБУ смелее снижать учетную ставку.

"На этот раз вполне возможно снижение на 2-3 п.п.", - резюмировал Дробот.

По словам исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елены Коробковой, замедление инфляции до менее 2% в мае дает основания ожидать значительного снижения учетной ставки на этой неделе.

"Ситуация на валютном и денежном рынке также благоприятна для продолжения интенсивного смягчения монетарной политики", - добавила она.

