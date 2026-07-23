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НБУ послабив довідковий курс гривні до 44,82 грн/$1
14:12 23.07.2026 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 23 липня 2026 року.
|Показник
|22.07.2026
|23.07.2026
|Зміна. %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|44.7531
|44.8239
|0.16
Дані: НБУ
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|НБУ планує запровадити систему ризик-маркування для всіх платежів
Національний банк України (НБУ) пропонує зобов'язати надавачів платіжних послуг присвоювати кожній платіжній операції маркер низького, середнього або високого ризику, причому операції з високим ризиком мають автоматично зупинятися до з'ясування деталей та отримання підтвердження користувача, свідчить проєкт постанови регулятора.
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