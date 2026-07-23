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Долар США дешевшає щодо євро та фунта, залишається стабільним у парі з єною
10:12 23.07.2026 |
Долар США знецінюється щодо євро та фунта стерлінгів на торгах у четвер, залишається стабільним у парі з єною.
Розрахований ICE індекс DXY, що відображає динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,15%, а ширший WSJ Dollar Index - 0,13%.
Трейдери продовжують стежити за ситуацією на Близькому Сході та очікують на підсумки засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ).
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі високої напруженості в регіоні, що підігріває інфляційні очікування та побоювання щодо жорсткості грошово-кредитної політики провідними світовими ЦБ.
Європейський регулятор проводить засідання 22-23 липня. Аналітики очікують, що він не змінюватиме ставки у четвер, зайнявши обережну позицію, щоб оцінити економічні дані та геополітичні новини, що надходять. Водночас експерти припускають підвищення ставок ЄЦБ на 25 базисних пунктів на наступному засіданні, яке відбудеться у вересні, зазначає Trading Economics.
У червні ЄЦБ підвищив ставки на 25 базисних пунктів вперше за більш ніж три роки. Ставка за депозитами наразі становить 2,25% річних.
Федеральна резервна система (ФРС) проведе чергове засідання наступного тижня, і від нього також не очікується змін у грошово-кредитній політиці. Ринок оцінює ймовірність підвищення ключової ставки на 25 б.п. у вересні більш ніж у 50%, за даними CME FedWatch.
Пара євро/долар, за даними на 9:25 кч, торгується на рівні $1,1431 проти $1,1412 на закритті попередньої сесії. Курс фунта піднявся до $1,3386 з $1,3374 напередодні.
Курс долара у парі з японською національною валютою становить 163,08 єни проти 163,15 єни за підсумками попередніх торгів. Банк Японії також проведе чергове засідання наступного тижня, і трейдери не виключають можливості чергового підвищення ставки після її червневого зростання до 1% - максимуму з 1995 року.
Керівництво японського ЦБ готове до більш швидкого підвищення ставки, ніж очікують економісти, оскільки ослаблення єни посилює інфляційні ризики, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
Долар у парі з офшорним юанем торгується на рівні 6,7694 юаня проти 6,7749 юаня в середу.
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