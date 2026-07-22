Інвестори придбали ОВДП на ₴6,16 млрд: результати аукціону Мінфіну

Міністерство фінансів України 22 липня 2026 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до держбюджету ₴6,16 мільярда.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"До держбюджету залучено 6,16 млрд грн під час сьогоднішнього аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що облігації у гривні строком 1 рік зі ставкою 15,14% річних забезпечили надходження 2 млрд гривень.

Облігації в гривні строком 2 роки з дохідністю 15,51% річних залучили до бюджету 2,082 млрд гривень.

Облігації в гривні строком 3 роки з дохідністю 15,98% річних залучили до бюджету 2,081 млрд гривень.

За даними Мінфіну, з початку 2026 року держава вже залучила 266,28 млрд грн, а з початку повномасштабної війни - понад 2,27 трлн гривень.